Genoa-Monza 2-3: al Ferraris la spunta l’ex Palladino

Nella sfida tra due dei tecnici più interessanti della Serie A, è il Monza dell’ex Palladino a spuntarla contro il Genoa di Gilardino. Al termine di un match spettacolare e ricco di gol sono infatti i brianzoli a portare a casa i 3 punti.

Le formazioni

Il Genoa scende in campo con il solito 3-5-2. In porta confermatissimo Martinez. A protezione dell’estremo difensore Vogliacco, Bani e De Winter. Linea mediana a 5 con Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup e Messias. In attacco la solita coppia Gudmundsson-Retegui. Palladino risponde con un 4-2-3-1. In porta Di Gregorio. Linea difensiva con Birindelli, Izzo, Marì e Andrea Carboni. In mediana Akpa Akpro e Bondo. Sulla trequarti poi giostrano Colpani, Pessina e Dany Mota a fare da sostegno a Djuric.

Primo tempo, Genoa-Monza 0-2

Prima frazione ad appannaggio brianzola. Il Monza passa due volte e si porta sullo 0-2. Vantaggio immediato dopo 8 minuti. Dany Mota apre per Colpani che con una sponda perfetta serve capitan Pessina bravo a battere sotto misura Martinez. Raddoppio brianzolo al 18′. Colpani disegna un cross perfetto e Dany Mota si libera della marcatura avversaria e con una splendida mezza rovesciata trova il gol dello 0-2. Al 26′ è poi Colpani questa volta a sfiorare il gol, con il Flaco che con una grande conclusione fa tremare la traversa e tutto il Ferraris.

Secondo tempo, Genoa-Monza 2-3

La ripresa ha tutto un’altro copione, il Genoa reagisce e trova il pari ma poi crolla nel finale con il Monza che porta a casa i 3 punti. Grifone che accorcia al 51′. Pablo Marì interviene di braccio in area di rigore con l’arbitro Feliciani che dopo revisione VAR assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Gudmundsson. Di Gregorio para ma sulla respinta l’attaccante del grifone segna per il decimo centro in campionato. Genoa che pareggia poi al 68′ con il subentrato Vitinha che da dentro l’area di rigore trova una conclusione precisa che termina all’angolino per il 2-2 dei ragazzi di Gilardino. Pari che dura fino all’ 80′. Valentin Carboni al termine di un’azione personale calcia in porta, Martinez risponde presente ma sulla respinta è bravo Maldini a fare 2-3. Il Genoa tenta il tutto per tutto nel finale ma non basta finisce 2-3 con il Monza che sale così a 39 punti in classifica scavalcando il Torino al 10^ posto.