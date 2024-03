Hamilton-Verstappen futuro pazzesco: Lewis svela tutto

Il mondiale di Formula 1 è iniziato ma l’interesse è ancora tutto rivolto al mercato piloti e al futuro del campione in carica, Max Verstappen

L’ottimo avvio con annesso successo di Max Verstappen non ha fatto altro che ribadire la schiacciante superiorità della Red Bull nei confronti della concorrenza. Si ha netta la sensazione che anche il mondiale di Formula 1 2024 si possa trasformare nell’ennesima cavalcata solitaria del fuoriclasse olandese.

È questo il motivo per cui l’interesse della stragrande maggioranza degli appassionati è rivolto più altro a quanto è accaduto e a quanto potrebbe accadere lontano dai circuiti. Il mercato piloti è al centro delle discussioni, soprattutto in seguito al clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari. L’addio del campione inglese alla Mercedes può fare da innesco a una serie di cambiamenti impensabili fino a poco tempo fa.

Non è un caso se da qualche giorno a questa parte si siano moltiplicate le indiscrezioni secondo cui a prendere il posto di Sir Lewis alla guida delle Frecce d’Argento potrebbe essere addirittura Max Verstappen.

Lo scontro durissimo tra il padre di Max, il pilota di rally Jos, e il team principal della Red Bull Christian Horner potrebbe fare da preludio a un addio che nessuno ancora oggi considera possibile.

Verstappen alla Mercedes? Il commento di Hamilton lascia tutti senza parole

In realtà qualcosa sembra bollire in pentola, il clima all’interno della scuderia di Milton Keynes è tutt’altro che sereno e il futuro potrebbe riservare clamorosi colpi di scena. A commentare l’eventuale e nel caso, sensazionale, passaggio di Verstappen nel team di Brackley è stato proprio Lewis Hamilton che in questo caso recita il ruolo, tutto sommato confortevole, di spettatore interessato.

In un’intervista rilasciata al quotidiano inglese ‘Independent’, il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha commentato da par suo le ultime indiscrezioni in merito alla liaison Verstappen-Mercedes confermando, di fatto, quanto ormai sia sulla bocca di tutti: “Il mio trasferimento alla Ferrari ha dimostrato che tutto è possibile e so che Max è sulla lista della Mercedes – le parole del neo ferrarista –. Non mi sorprende che lui venga preso in considerazione”.

“Quando si è alla guida di un team – ha proseguito Hamilton – si vuole i migliori piloti in grado anche di calamitare attenzioni e sponsor e Verstappen è uno di questi. Non avrebbe senso per lui, ma seguirò questa vicenda con interesse”.