Schumacher annuncio shock: “È ossessionato”

Il caso Horner ha fatto discutere molto nel mondo della Formula 1: l’annuncio da parte di Schumacher

La stagione in F1 è appena iniziata ma non mancano le polemiche e i retroscena. Quanto trapelato ora rischia di diventare un caso virale tra gli appassionati dei motori, una situazione che continua a tenere banco.

Il circus è tornato a far parlare per le gare in pista, ma anche per tutto quanto riguarda un po’ la gestione delle scuderie e dei piloti. La stagione rischia di essere incandescente: c’è un caso che continua ad essere sotto i riflettori nonostante tutto e il nome di Schumacher, un po’ a sorpresa, entra nel merito.

I tifosi restano sempre in attesa di avere qualche news positiva su Michael, il cui recupero è sempre lento e monitorato dai dottori. Trapela poco sulle sue condizioni, mentre al contrario è suo fratello Ralf ad essere al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo. Opinionista per ‘Sky Germania’, l’ex pilota della Williams ha così svelato una particolare ossessione all’interno della Formula 1.

Schumacher lo attacca, scoppia il caso in F1

Il fratello d’arte ha analizzato, in particolare, uno dei casi più spinosi degli ultimi tempi. Non è stato tenero nei suoi giudizi: Schumacher ha aizzato ulteriormente le polemiche per una vicenda che sta appassionando i tifosi, con pochi risvolti in pista e tanti spunti al di fuori della pista. Ralf Schumacher ha valutato l’atteggiamento di Horner, il team principal della Red Bull che era finito al centro della bufera.

L’ex pilota ha così espresso la sua opinione sull’inglese, che resta sempre al centro dell’attenzione. E non proprio per i meriti sportivi: “Christian Horner ha pochi amici – ha ribadito Schumacher – e nel suo lungo periodo di successi sta avendo tanti oppositori. Per me, sembra essere molto ossessionato dal potere”. Le parole dell’opinionista sui canali tedeschi di Sky sono già molto discusse, la crisi interna della Red Bull sta trovando sempre più spazio nell’analisi degli esperti.

La macchina va veloce in pista, la scuderia invece attraversa un momento di tensione particolare. Horner è stato prosciolto dalle accuse su presunte molestie effettuate nei riguardi di una dipendente della Red Bull. È tornato al suo posto, ma i suoi rapporti all’interno del team si sono un po’ incrinati. In particolare, sembra esserci stato un momento di massima tensione con Jos Verstappen, il papà di Max che non ha di certo gradito alcune situazioni.