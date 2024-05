Ultim’ora da brividi: “Verstappen vuole la Ferrari”

Max Verstappen e la Ferrari! Arriva l’incredibile e scioccante annuncio in merito all’eventuale approdo del pilota numero uno a Maranello

La Ferrari medita di tornare grande, come ai fasti di circa una ventina di anni fa quando faceva incetta di titoli grazie a Michael Schumacher. Arrivare a prendere uno come Max Verstappen, lo “Schumacher” di oggi, potrebbe essere un colpo da novanta, uno di quelli in grado di smuovere ambizioni e aspettative di tutti. Negli ultimi tempi ci sono stati segnali importanti da parte della scuderia di Maranello, di come voglia tornare, appunto, a sognare in grande.

Già in questa stagione si vedono differenze rispetto al passato, con annesso annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton per la prossima stagione. Ma sognare per un futuro lontano il tre volte consecutive campione del mondo forse potrebbe essere troppo anche per i fan del “Cavallino”. Eppure, secondo un noto esperto spunta anche questo scenario. Anzi, lo stesso pilota olandese starebbe meditando di lasciare la Red Bull. Lo ha annunciato senza mezzi termini Christijan Albers, ex pilota e da sempre molto vicino alle dinamiche nel mondo delle quattro ruote.

Verstappen vuole la Ferrari, arriva l’incredibile ultima ora da brividi

Albers ne ha parlato in un’intervista riportata da ‘F1-news.eu’, in cui fa il punto della situazione intorno ai piloti della “rossa”, ricordando come essa sia “il sogno di approdo di molti piloti. Resta la scelta numero uno per tanti, anche Max Verstappen”. Come?

Sì proprio così, Albers non ha dubbi: “ Anche un pilota come Max Verstappen, che è felice alla Red Bull, non nasconde dietro le quinte il fatto che gradirebbe una possibilità alla Ferrari“, taglia corto l’ex pilota. Possibilità concrete? Ad oggi sono solo chiacchiere, anche perché l’annuncio di Albers arriva all’interno di un contesto differente, e che riguarda alcune dichiarazioni inerenti Sainz e di come quest’ultimo potrebbe trovare difficoltà nel lasciare un team glorioso come la Ferrari. Nonostante su di lui ci siano Mercedes e Audi. “Nessuno può eguagliare il prestigio della Ferrari”, si dice convinto l’ex pilota.

A questo punto non resta che attendere i prossimi sviluppi con la Red Bull, considerando come Verstappen secondo alcuni sia ai ferri corti con la scuderia austriaca, nonostante un contratto lungo fino al 2028. Le ultime vicissitudini, tra cui alcune lotte interne della stessa casa automobilistica, sono piaciute poco all’olandese che potrebbe decidere di fare le valige in un futuro più o meno lontano pur in caso di conquista dell’ennesimo titolo mondiale.