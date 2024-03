“È ridicolo”, clamoroso Sinner: scoppia il caos

Scoppia il caso intorno a Jannik Sinner. Il tennista azzurro è impegnato in un altro percorso

I primi tornei della nuova stagione hanno ridisegnato le gerarchie nel mondo del tennis: Jannik Sinner è stato capace di vincere l’Australian Open, primo slam della carriera e il torneo di Rotterdam. Due traguardi che hanno restituito ai tifosi azzurri la voglia di sognare in grande.

L’appuntamento seguente è in terra americana: in California si stanno giocando gli Indian Wells, altro torneo importante nella stagione dell’altoatesino. L’azzurro è attualmente numero tre della classifica ATP ma il suo obiettivo è quello di essere il migliore al mondo: al momento davanti a lui ci sono Alcaraz e Djokovic. Riuscire a superarsi non sarà semplice, servirà la perfezione ma Sinner ha dimostrato di poter raggiungere.

Parliamo infatti di un giocatore con un bagaglio tecnico completo: abile nel servizio e in risposta, forte da fondo, con il dritto, il rovescio e con un rovescio in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La sua capacità di variare all’interno del match e l’abilità nel restare mentalmente in partita sono caratteristiche tipiche del grande giocatore.

Indian Wells è dunque un bel banco di prova per Sinner il cui obiettivo è vincere per provare ad operare, già in California, il sorpasso su Alcaraz. Bisogna però ragionare di partita in partita e, da questo punto di vista, occhio ad un cammino decisamente complicato e ricco di insidie.

Sinner e il cammino a Indian Wells: “Ridicolo e fuorviante”

L’esordio di Sinner è arrivato con la vittoria sull’australiano Kokkinakis capace di battere, in due set, lo statunitense Marc Giron. Un primo turno da rispettare ma che l’altoatesino ha comunque risolto in soli due set. La strada dell’azzurro al turno seguente si incrocia con il tedesco Struff mentre gli eventuali ottavi potrebbero essere non semplici contro, probabilmente, Shelton.

Il livello si alza piano piano e ai quarti Sinner potrebbe sfidare Rublev anche se il meglio rischia di arrivare negli ultimi due turni di Indian Wells: in semifinale possibile faccia a faccia con Alcaraz e finale contro, sempre a livello ipotetico, contro il numero uno al mondo Djokovic.

Un tabellone non semplice ma i tifosi azzurri sono pronti a sognare: entusiasmo parzialmente smorzato dalle parole di Paolo Bertolucci. “E’ partita la tarantella con gli ipotetici scontri fino alla finale. Modestamente vi consiglio di guardare un turno alla volta. Prevedere il percorso seguendo le teste di serie è ridicolo e fuorviante”. Queste le parole dell’ex tennista che predica calma nonostante ci sia grande entusiasmo intorno al numero tre del mondo.