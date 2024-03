Filippo Tortu come Marcell Jacobs, è ufficiale: tifosi spiazzati

Filippo Tortu è diventato il protagonista delle ultime ore. La sua ultima mossa lo avvicina sempre più a Marcell Jacobs.

Filippo Tortu è uno degli sportivi più attesi della stagione di atletica leggera. Le aspettative sono tante proprio perché il sardo classe 1998 ha dimostrato di potersi migliorare e ambire sempre più ad altissimi livelli.

Il lavoro fatto nel corso degli ultimi anni è stato davvero da apprezzare, la crescita è stata costante con molti ostacoli superati brillantemente. Filippo Tortu arriva da una famiglia di velocisti sardi e ha saputo essere un’eccellenza assoluta sin da giovanissimo.

Dei tanti obiettivi centrati su tutti spicca l’oro olimpico nella staffetta 4×100 a Tokyo nel 2021. In un momento di grande difficoltà, ha saputo regalare gioie immense all’Italia ed è stato anche il primo azzurro che ha abbattuto il muro dei dieci secondi in 100 metri, fissando il tempo di 9.99 nel 2018. Tortu per essere così veloce ha bisogno di lavorare al massimo con la sua ultima decisione che ha spiazzato i tifosi: farà come Jacobs e non mancano per questo le discussioni sui social.

Tortu come Jacobs, tutti i dettagli

La mossa del sardo di imitare, in un certo senso, il suo collega e rivale ha un po’ disorientato gli appassionati dell’atletica. Tortu rispetto a Jacobs ha avuto meno infortuni e, soprattutto, ha ricevuto anche meno critiche nel corso degli anni. Ha dimostrato una crescita costante e ha saputo dare il massimo in ogni contesto: ora proverà a migliorare la sua preparazione fisica volando in America.

Il trasferimento di Tortu negli Usa non è casuale, così come Jacobs cercherà la concentrazione lontano dalle comodità dell’Italia. Ci saranno però differenze importanze da rimarcare per i due atleti azzurri.

Jacobs ha dato una svolta nelle scorse settimane, lasciando il contesto europeo e anche il suo precedente allenatore per ripartire quasi daccapo. Attualmente si sta allenando con Rana Rainer in Florida e spera di poter tornare quello di un tempo dopo tante delusioni.

Tortu invece porterà con sé il suo staff e rimarrà per una cinquantina di giorni, allenandosi al meglio in vista dei campionati europei e soprattutto per le Olimpiadi. Il ritiro prolungato gli servirà per aumentare i ritmi d’intensità nelle staffette e sarà aiutato da un coach come Dennis Mitchell, che ha sempre avuto grandi campioni nei suoi ritiri.

Salvino Tortu, papà dell’atleta, ha spiegato al quotidiano ‘La Stampa’ proprio una differenza importante: “Mio figlio non sarà gestito direttamente da Mitchell, ma da me. Quando i lavori si incrociano, allora faremo tutto insieme con gli altri atleti, come nel caso dello start e delle prove di velocità”.