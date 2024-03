Italiano: “I rigori ci stanno costando tanti punti. Ma sono fiducioso”

Vincenzo Italiano è andato dopo Fiorentina-Roma ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande dallo studio. Italiano è parso molto deluso dopo la grande prestazione dei viola che hanno buttato via un’ottima occasione. In particolare, Italiano è rimasto deluso dal pareggio all’ultimo minuto della Roma che ha fatto seguito all’ennesimo rigore sbagliato dalla Fiorentina.

Italiano: “Mi tengo la prestazione contro una grande Roma”

Italiano, incalzato sulla punizione durissima all’ultimo pallone di Fiorentina-Roma, ha risposto così: “Un pareggio che arriva di nuovo a tempo scaduta. Non si può buttare di nuovo risultato, prestazione. Di nuovo all’ultimo pallone. E poi l’avversario trova ancora un gran gol all’incrocio. Ci prendiamo una prestazione in cui abbiamo messo in difficoltà una Roma in un gran momento”. Poi, il tecnico di Karlsruhe ha provato a rispondere sull’ennesimo rigore sbagliato dalla Viola: ”Tutti quelli che avete visto sbagliare rigori sono rigoristi. Più che fermarsi a provare non possiamo fare. Dobbiamo aggiustare questa cosa”.

E ancora: ”Avere un calcio di rigore è un vantaggio enorme. Sono punti persi, dobbiamo smaltire la delusione velocemente, giovedì c’è la Conference League. È inutile tornarci su – poi tornando sulla prestazione della sua squadra, guarda fiducioso al futuro – Oggi c’è di positivo che abbiamo fatto una grande prestazione. Se questo è il nostro modo di giocare, guardando anche le ultime gare casalinghe,con questo nostro spirito, sono convinto torneremo a vincere”.