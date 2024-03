Juventus-Atalanta 2-2: altro passo falso per Allegri

Termina 2-2 la sfida tra Juventus e Atalanta. I ragazzi di Allegri impattano in casa contro quelli di Gasperini nel match dell’Allianz Stadium. A sbloccare la gara è la Dea con un gol di Koopmeiners al 35′ del primo tempo. Nella ripresa poi il pari bianconero è firmato da Cambiaso al 66′. Poco dopo è poi Milik a fare 2-1. Con Koopemeiners che riporta poi al 74′ la gara sul 2-2.

Le formazioni

Allegri perde Alcaraz, infortunato e Vlahovic, squalificato, recupera McKennie e non Rabiot. In porta confermatissimo Szczesny. Difesa a 3 con Gatti che torna titolare dopo Napoli affiancato da Bremer e Danilo. Linea mediana composta da Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Miretti e Iling Jr. In attacco con Vlahovic squalificato e Yildiz in panchina la coppia titolare è formata da Milik e Chiesa. Gasperini risponde con il classico 3-4-2-1. Carnesecchi in porta. Difesa a 3 con Scalvini, Hien e Djimsiti. Linea mediana con Zappacosta, Ederson, Pasalic e Ruggeri. Sulla trequarti Koopmeiners e De Ketelaere con Scamacca riferimento offensivo.

Primo tempo, Juventus-Atalanta 0-1

Prima frazione senza particolari squilli fino alla rete atalantina. Al 12′ ci prova Miretti di testa su assist di Chiesa ma il suo colpo di testa viene respinto da Carnesecchi. Al 35′ passa la Dea. Schema perfetto su punizione con Pasalic che serve Koopmeiners che con una conclusione precisa batte Szczesny per lo 0-1 della Dea. In chiusura di prima frazione ci prova poi due volte Locatelli ma il centrocampista bianconero non trova il pari.

Secondo tempo, Juventus-Atalanta 2-2

In avvio di ripresa parte forte la Juventus. Chiesa al 52′ è subito pericoloso ma il suo diagonale non trova la porta. Al 55′ la risposta della Dea. Ancora una volta è Pasalic a ispirare che serve Scamacca con il centravanti italiano che calcia in porta ma Szczesny è bravo a dire di no. Al 62′ Lookman sfiora il raddoppio. L’attaccante nigeriano, calcia con il sinistro ma non trova la porta. 4 minuti dopo il pari bianconero. Assist perfetto di McKennie con Cambiaso che da buona posizione fa 1-1. La Dea subisce il contraccolpo e al 70′ incassa il 2-1. Sponda di petto di McKennie con Milik che con un sinistro potente batte Carnesecchi per il sorpasso. Altri 4 minuti e si torna in parità. Djimisti serve Koopmeiners che con una bella conclusione in diagonale trova il 2-2. Con la gara che dopo 4 minuti di recupero termina in parità. Juventus ora terza in classifica. Atalanta sempre sesta ma momentaneamente alla pari della Roma.