Juventus-Atalanta: i titolari scelti da Allegri e Gasperini

Sfida che vale un grande pezzo della qualificazione alla prossima Champions League per Juventus e Atalanta. I bianconeri devono rispondere alla vittoria del Milan che li ha sorpassati al secondo posto in classifica. L’Atalanta, invece, deve fare il possibile per sfruttare l’occasione dello stop del Bologna ieri contro l’Inter.

Allegri fa i conti con un’infermeria abbastanza piena. Mentre Gasperini può serenamente fare ruotare tutta la rosa, come già dimostrato contro lo Sporting in settimana. Il tecnico della Juventus, nonostante la settimana libera, sta faticando a trovare soluzioni utili, mentre l’Atalanta grazie ad un ottimo lavoro dello staff atletico e la rosa lunga, al di là dei risultati recenti, è in buona forma. Gara tutt’altro che comoda per i bianconeri che nelle ultime sfide con la Dea hanno sempre faticato.

Le formazioni ufficiali di Juventus e Atalanta

Allegri recupera dal primo minuto Danilo e McKennie. Dal primo minuto torna anche Gatti. Lo statunitense ha forzato i tempi per guarire dalla lussazione alla spalla che lo ha fermato col Frosinone. Niente da fare invece per Rabiot, ancora alle prese col problema al piede. Conferma anche per Iling al posto di Kostic. In avanti, assente Vlahovic squalificato, mentre Chiesa è confermato. Ecco l’undici titolare: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Chiesa, Milik.

Gasperini invece ne cambia 6 rispetto a Lisbona. Il tecnico fa cambi in tutti i reparti rispetto alla gara europea. L’Atalanta anti Juventus prova a sfruttare l’ottimo momento di De Ketelaere e Scamacca che si è sbloccato in Europa League. Ecco le scelte di Gasperini: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.