Domani alle 18, uno dei due big match di giornata: Juventus-Atalanta, con i bianconeri a caccia del riscatto dopo il passo falso del Maradona contro il Napoli e i nerazzurri vogliosi di dimenticare il ko interno contro il Bologna al Gewiss Stadium.

La squadra bianconera, come rivelato dal sito ufficiale, è la seconda squadra che ha battuto più volte la Dea in Serie A (66), ma recentemente, negli ultimi 8 incontri, la Juventus ha registrato una sola vittoria (5 pareggi e 2 sconfitte), mantenendo la porta inviolata nelle ultime due sfide. Ma c’è un dato che certifica l’equilibrio tra le due formazione: è il segno X a fare da padrone, 9 delle ultime 14 sfide sono terminate in parità.

Allo Stadium, l’Atalanta è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate in Serie A (1V, 4N), dopo aver registrato otto sconfitte esterne di fila contro la Juventus. In totale sono 120 gol in trasferta contro la Juventus subendo almeno due reti in 36 occasioni…

Juventus-Atalanta, probabili formazioni del match dello Stadium

Coperta corta a centrocampo per la formazione bianconera che dovrà rinunciare ad Alcaraz, Rabiot con McKennie non al meglio e senza lo squalificato Vlahovic. La Dea si presenta a Torino con la miglior formazione possibile e con qualche titolare che rientra dal 1′ dopo esser partito in panchina in Europa League contro lo Sporting Lisbona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. All. Gasperini