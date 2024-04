Bologna, il sogno si avvicina: a un passo dall’Europa. Ma attenzione all’Udinese

Domenica importante per il Bologna: la formazione felsinea domenica alle 15 affronterà l’Udinese al Dall’Ara in una gara dai molteplici significati. Con una vittoria sui bianconeri, infatti, la formazione di Thiago Motta si assicurerebbe un posto in Europa nella prossima stagione. Un obiettivo, però, che accontenterebbe parzialmente: dopo lo splendido cammino offerto fino a ora, infatti, è chiaro che l’aspirazione deve essere la Champions League, con un quarto posto che continua a essere difeso nel migliore dei modi dagli attacchi di Roma e Atalanta.

Motta, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Il nostro obiettivo per domenica è offrire ai nostri tifosi il miglior calcio possibile, perché del risultato non possiamo avere il controllo. Dobbiamo prepararci sul nostro lavoro e curare tutti gli aspetti di quello che dobbiamo fare. Daremo il massimo e stare attenti a ogni dettaglio. Per il resto vedremo alla fine”. Da non sottovalutare la formazione friulana, perché la gara dell’andata ha aperto una mini crisi: “In quell’occasione l’Udinese ha fatto una grande prestazione che ci ha messo in difficoltà soprattutto dopo il secondo gol. Questa volta dobbiamo cercare di portare la partita dove conviene a noi e non dove conviene a loro, cosa che non ci è riuscita all’andata. Sappiamo quello che affronteremo domenica e siamo pronti nonostante davanti avremo una squadra che proverà a metterci in difficoltà”.

In campo i migliori perché la partita non si può sbagliare: per qualificarsi in Champions League mancano 8 punti, e la vittoria contro l’Udinese porterebbe la squadra davvero a un passo da un sogno che, a inizio stagione, sembrava pura utopia.

Bologna-Udinese, le probabili formazioni delle due squadre

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Orsolini, El Azzouzi, Ndoye; Zirkzee

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca.