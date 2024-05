Bayer Leverkusen-Roma, probabili formazioni: la scelta su Dybala

Un’impresa quella serve alla Roma per ribaltare il brutto ko dell’andata (0-2 targato Wirtz e Andrich), il secondo di Daniele De Rossi in campo europeo dopo quello esterno contro il Brighton a qualificazione già in tasca. Contro le Asprine di Xabi Alonso non sarà facile, con il tecnico giallorosso che si affiderà al miglior undici nella probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoda, Tah, Hincapié; Stanisic, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso.

A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Palacios, Puerta, Tella, Hofmann, Adli, Hlozek, Schick, Iglesias.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham, Azmoun.

Designazioni arbitrali Bayer Leverkusen-Roma

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Assistenti: Steegstra e De Vries.

IV uomo: Gozubuyuk.

Var: Dieperink.

Avar: Van Boele.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Roma streaming e diretta tv

Bayer Leverkusen-Roma, match in programma alla Bay Arena alle ore 21:00 e valido per il ritorno della semifinale di Europa League sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio (252) e in streaming su Now TV acquistando il Pass Sport oltre all’app di SkyGo.