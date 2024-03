MotoGP, che frecciata per Marquez: ripicca in diretta

Dopo quello di Formula 1 sta per avere inizio il mondiale di MotoGP, forse il più atteso e potenzialmente emozionante degli ultimi anni

Da quando Valentino Rossi ha appeso il casco al chiodo l’interesse degli appassionati di sport motoristici nei confronti della MotoGP è calato vistosamente. Neanche i due successi consecutivi di un altro pilota italiano, Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati sono bastati a mantenere ad alti livelli gli ascolti e la visibilità mediatica nei confronti delle due ruote.

Ma il clamoroso passaggio di Marc Marquez al team Gresini, dopo undici anni trascorsi dal fuoriclasse spagnolo alla Honda, ha ravvivato la curiosità di tutti nei confronti della classe regina del motomondiale.

Uno dei protagonisti più attesi di questa stagione è senza dubbio Enea Bastianini: il ventiseienne pilota riminese è reduce da una stagione negativa in cui a causa degli infortuni che lo hanno perseguitato non è riuscito a confermarsi ai livelli del 2022 quando si piazzò al terzo posto del mondiale piloti.

Bastianini, nel corso della prima conferenza stampa della stagione, sul circuito di Losail dove si correrà oggi pomeriggio, è apparso carico e determinato, pronto a disputare un’annata di altissimo livello: “Questa per per me sarà una stagione importante e particolare, voglio dare subito il 100% per tornare competitivo“.

Quando gli si chiede delle possibilità di lottare per il titolo iridato, il centauro romagnolo non si sbilancia: “È presto per parlare del mondiale, quello che conta per me è riuscire a vincere qualche gara. Il favorito numero uno comunque resta Pecco Bagnaia“.

MotoGP, Bastianini snobba Marquez: le sue parole spiazzano i tifosi dello spagnolo

Impossibile non affrontare a pochi giorni dal primo semaforo verde della stagione la questione del passaggio di Marc Marquez al Team Gresini, un trasferimento che continua inevitabilmente a far discutere. E in merito la risposta di Bastianini non è di quelle, come si dice in gergo , da ‘zero a zero’.

“Sono sicuro che per Marc essere in un ambiente come il Gresini Racing può fare la differenza, perché credo che lui alla Honda abbia perso un po’ gli stimoli durante questi anni un po’ bui. Essere in un ambiente molto familiare, molto scherzoso e senza troppe pressioni lo aiuterà. Marc è un pilota con molto talento, quindi non avrà problemi ad essere competitivo“.

Il classico colpo al cerchio e uno alla botte: di certo Marquez saprà essere competitivo e come molti pronosticano darà filo da torcere a tutti i possibili protagonisti di questa stagione che si annuncia incandescente.