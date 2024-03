Da stropicciarsi gli occhi: il colpo di Djokovic è sontuoso

Il gesto di Novak Djokovic è stato a dir poco incredibile: il pubblico è rimasto letteralmente senza parole

Uno dei tennisti più forti di sempre è, senza alcun dubbio, Novak Djokovic: l’attuale numero uno al mondo ha dominato il circuito per anni e, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. La stagione del serbo non è iniziata nel migliore dei modi: agli Australian Open, in quello che è sempre stato il suo terreno di caccia, Djokovic si è dovuto arrendere in semifinale.

Contro Sinner è arrivata una sconfitta piuttosto netta, per tre set a uno, con il classe 1987 (considerato a ragion veduta la miglior risposta del circuito) che non è riuscito a guadagnarsi nemmeno una palla break. Un passo falso difficile da digerire per un giocatore che vuole ancora essere grande protagonista.

Ecco perché Djokovic vuole riscattarsi al torneo di Indian Wells: in California il numero uno al mondo ha trionfato cinque volte e cerca la sesta affermazione nonostante non sarà semplice riuscire ad imporsi considerando anche lo stato di forma di Sinner. Il serbo, come detto, è uno dei migliori tennisti in circolazione ma tra le sue passioni non possiamo non menzionare il calcio

Djokovic tifa Milan e ogni volta che ne ha la possibilità segue i rossoneri: la sua passione per il calcio si traduce anche sul campo dove ha dimostrato di saper trattare il pallone con la stessa delicatezza con cui ha dominato il circuito tennistico per diversi anni.

Indian Wells, che colpo di Djokovic: nessuno ci vuole credere

Siamo abituati a restare senza parole di fronte ai colpi, di dritto o di rovescio, di Novak Djokovic ma non ci saremmo mai aspettati di vederlo incantare con una pallone da calcio. Come riportato da ‘fanpage’, il serbo ha optato per dei particolari “allenamenti” prima di Indian Wells attualmente in corso.

In un video circolato sui social possiamo vedere il tennista serbo trascorrere un momento di relax giocando a calcio con alcuni amici e Nole è stato protagonista di una giocata semplicemente straordinaria. Dopo aver anticipato l’avversario, ha chiesto l’uno-due ad un suo compagno di squadra per poi accentrarsi e sorprendere la difesa avversaria con un colpo di tacco incredibile.

L’esultanza, mani sul volto e gesto degli occhiali, ha fatto il giro del web. Non solo il tennis dunque ma anche il calcio tra le specialità di uno dei tennisti migliori al mondo.