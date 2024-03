È cattivo: salta il passaggio alla Red Bull e alla Mercedes

Nel mondo della Formula Uno, dopo che Verstappen ha vinto i primi due Gran Premi della stagione, bisogna registrare delle grosse novità.

Con l’arrivo del mese di marzo, di fatto, l’attenzione di tutti si sposta in discipline diverse dallo sport più amato al mondo, il calcio. Basti pensare all’inizio del torneo di tennis di Indian Wells, alle prime classiche del ciclismo e, soprattutto, all’inizio della stagione dei motori. In Formula Uno, infatti, sono stati disputati già i primi due Gran Premi.

Entrambi, ovviamente, sono stati vinti dal campione in carica olandese Max Verstappen. Dopo quello disputato in Bahrain, infatti, anche in quello di sabato scorso in Arabia Saudita c’è stato un dominio delle Red Bull, alla luce del secondo posto di Sergio Perez. Mentre sul gradino più basso del podio, proprio come in Bahrain, bisogna segnalare la presenza di un pilota Ferrari.

Se nel primo Gran Premio è stata la volta di Sainz, out in Arabia Saudita per appendicite e sostituito dal 18enne Oliver Bearman, in quello saudita è stato Charles Leclerc ad arrivare al terzo posto. Tuttavia, prima del prossimo Gran Premio in Australia, bisogna registrare un retroscena che riguarda almeno tre scuderie di vertice: la Ferrari la Red Bull e la Mercedes.

Formula Uno, il passato di Fernando Alonso alla Ferrari potrebbe impedirgli di arrivare in Red Bull o in Mercedes

Come quanto scritto da ‘elnacional.cat’, infatti, le passate esperienze di Fernando Alonso alla McLaren, all’Alpine e alla Ferrari potrebbero impedire al due volte campione del Mondo sia di approdare alla Red Bull che alla Mercedes. In queste sue avventure, di fatto, il pilota originario di Oviedo si è fatto una cattiva reputazione come possibile compagno di squadra.

Un esempio su tutti è sicuramente il suo pessimo rapporto con Lewis Hamilton, suo ex compagno di squadra ai tempi della McLaren. Toto Wolff aveva pensato proprio a Fernando Alonso per sostituire il pilota inglese (prossimo sposo della Ferrari), ma la prestazione di Carlos Sainz in Bahrain ha modificato i piani del team Principal della Mercedes.

La Red Bull, invece, starebbe pensando a piloti come Oscar Piastri e non a ‘una vecchia gloria’ come lo spagnolo. Nel frattempo, esattamente ai microfoni ‘Sky Sports F1’, lo stesso Fernando Alonso aveva parlato così nei giorni scorsi sul suo futuro: “Ritiro? Dipende tutto da come mi sentirò, devo essere sicuro di poter dare il 100%. Red Bull? Sono sicuro che sono sulla sua lista, perché non ho un contratto. E meglio essere su quella lista che su altre”.