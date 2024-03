Hamilton gela Verstappen: sorpresa assoluta

Il cosiddetto scandalo Horner continua a far discutere all’interno del Circus della Formula 1. Lewis Hamilton innesca una nuova polemica

Il caso di Christian Horner è ormai l’argomento principale di ci sui si dibatte nel mondo della Formula 1. Il manager inglese, team principal della scuderia campione del mondo in carica di Formula 1, è stato accusato di comportamenti inappropriati da una dipendente del team.

Nonostante l’inchiesta interna condotta dai legali del Milton Keynes abbia scagionato Horner, la diffusione pubblica di alcune chat ha messo nei guai il manager britannico e creato una crisi profonda nei rapporti interni alla Red Bull. Poche ore fa ha detto la sua in merito anche il futuro ferrarista Lewis Hamilton che non le ha certo mandate a dire.

Il caso Horner ha infatti prodotto una vera e propria spaccatura interna: da un parte i due Verstappen, padre e figlio, insieme a Helmut Marko, dall’altra un sempre più isolato Horner sostenuto però da una parte considerevole degli azionisti della Red Bull.

Due fronti contrapposti che stanno dando vita a uno scontro senza quartiere, una guerra intestina in cui non si fanno prigionieri e dal finale che sembra già scritto. Qualcuno infatti è destinato a cambiare aria, a trasferirsi altrove. E questo qualcuno sembra proprio Max Verstappen.

Hamilton, che ‘consiglio’ a Verstappen: i tifosi restano senza parole

Il pilota olandese potrebbe non restare a Milton Keynes nel caso in cui il super consulente Helmut Marko venisse sospeso. Ad approfittare di questo inatteso scenario potrebbe essere la Mercedes, pronta a formulare una maxi offerta a Super Max.

Nel frattempo colui che al termine della stagione lascerà il team di Brackley dopo undici stagioni, Lewis Hamilton, è prodigo di consigli nei confronti del suo più giovane rivale: “Non so nello specifico cosa sia successo, quindi non ho troppe base su cui basarmi – ha dichiarato in conferenza stampa nei giorni scorsi a Gedda -. Questa è solo un’opinione, non so neanche quanto utile”.

Hamilton arriva poi al dunque: “C’è una linea molto sottile che divide le cose in un rapporto tra padre e figlio. Molti hanno grandissimi rapporti e hanno dei genitori fantastici, altri invece il contrario. Non so quale sia il rapporto tra Max e il padre, ma lui è un uomo adulto, un campione, capace di prendere le decisioni in autonomia. In un mondo stressante come il nostro, è facile essere raggirati da persone del tuo entourage”.