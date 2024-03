Michael Jordan, la notizia lascia di sasso: tifosi increduli

Michael Jordan è considerato il più grande atleta di sempre nella storia degli Stati Uniti. E alcuni recenti numeri lo confermano in pieno

Viene considerato l’atleta più forte di sempre nella storia degli sport americani. Perché definire Michael ‘Air’ Jordan il più grande cestista di tutti i tempi è in effetti riduttivo. Non è un caso che nel 1999 la celebre emittente televisiva ESPN lo abbia eletto “il migliore sportivo nordamericano del ventesimo secolo“.

MJ ha stravolto le regole del marketing sportivo: è stato il primo campione dello sport a veder realizzata una linea di scarpe personalizzata, che in questi ultimi trent’anni ha venduto milioni di pezzi in tutto il mondo. Basta evocare il suo nome, Michael Jordan, per pensare al fuoriclasse per eccellenza, a un fenomeno autentico e unico senza se e senza ma.

La sua carriera è conosciuta in tutto il mondo, così come le sue straordinarie imprese. Prima di lui i Chicago Bulls erano una squadra marginale nel panorama dell’NBA. Con lui sono diventati il team più forte e vincente in assoluto, una squadra stellare capace di conquistare per sei volte il famigerato anello. Senza di lui sono tornati nelle retrovie.

Il miglior cestista di sempre è entrato nel mito dopo il suo ritiro: il suo nome si è trasformato in un marchio di fama planetaria, non c’è ragazzo appassionato di sport nel mondo che non abbia sognato anche solo per un minuto di diventare come Michael Jordan.

Michael Jordan, il re è sempre lui: una speciale classifica lo conferma

Una graduatoria pubblicata qualche giorno fa conferma quanto a distanza di anni dal suo ritiro Jordan sia ancora lo sportivo più importante e presente. Secondo quanto riportato dal sito americano ‘Sportico’, l’ex fuoriclasse dei Chicago Bulls è a tutt’oggi lo sportivo più pagato nella storia.

Al primo posto dunque c’è ancora e sempre lui, Michael Jordan, che può contare su guadagni pari a circa 3,75 miliardi di dollari. Una cifra che continua peraltro a crescere grazie agli ingenti profitti che derivano dallo storico accordo stipulato con la Nike all’inizio degli anni ottanta.

Per ciò che riguarda gli altri sportivi più ricchi, la seconda piazza è occupata dal grande golfista americano Tiger Woods, che ha incassato finora 2,66 miliardi di dollari. Sul terzo gradino del podio si staglia il primo calciatore, vale a dire Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha finora incassato poco meno di due miliardi, ma rispetto a chi lo precede in questa speciale classifica è ancora in attività.