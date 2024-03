Sinner rivela il suo segreto: c’entra Valentino Rossi

Nei giorni scorsi Jannik Sinner ha svelato uno dei suoi segreti: spunta anche il fattore Valentino Rossi

Missione compiuta, anche se c’erano pochi dubbi. Jannik Sinner non si è fatto sorprendere da Thanasi Kokkinakis, l’australiano di origini greche numero 99 del ranking, che lo ha impensierito un po’ solo nel primo set, salvo poi cedere di schianto al ritmo forsennato impresso dall’azzurro nel match d’esordio al BNP Paribas Open 2024.

Altra vittoria dunque per l’infallibile altoatesino, ancora imbattuto nel 2024 e anche capace, il giorno dopo l’affermazione in singolare, di vincere il match di sedicesimi di finale del tabellone di doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due, già protagonisti delle decisive affermazioni in Coppa Davis nella magica Final Eight di Malaga, stanno perfezionando l’intesa in vista della possibile partecipazione congiunta a Parigi 2024. Quando saranno chiamati a regalare altre storiche soddisfazioni all’Italtennis.

Di Olimpiadi, sebbene invernali, se ne intende non poco Alberto Tomba, leggenda assoluta dello sci azzurro, uno che ha già stabilito un ottimo rapporto di amicizia con Sinner dall’alto del suo status di campionissimo. Il fuoriclasse bolognese non è però la sola figura di riferimento proveniente da altri sport con la quale il tennista è solito confrontarsi. Le rivelazioni fatte nella conferenza stampa seguita al match con Kokkinakis, e dunque prima della partita poi vinta con Struff, hanno lasciato di stucco i tifosi dell’altoatesino.

Sinner, spunta l’aneddoto che non ti aspetti

Invitato in studio da ‘Tennis Channel’, il numero tre del ranking mondiale (possibile numero due alla fine di Indian Wells) ha svelato alcuni dei suoi segreti: “Ho iniziato a messaggiare con Chiellini, Valentino Rossi e Alberto Tomba. È bello vedere anche altri punti di vista oltre al tennis. Non li ho ancora incontrati dal vivo, e mi piacerebbe farlo ma è un piacere essere in contatto con loro“, ha esordito il talento di Sesto Pusteria.

“Resto ovviamente concentrato sul tennis, so che sono un giocatore di tennis e ho alcune differenze da loro, ma l’aspetto della pressione nelle nostre discipline è molto simile. Tomba in particolare mi ha consigliato di fare attenzione alle persone che ho attorno, a scegliere bene la compagnia. Perché sono le persone che ti accompagneranno per tutta la carriera, quelli che resteranno per sempre“, ha concluso.

Tornando al rapporto epistolare tra il tennista e il campione di Tavullia, giova ricordare che Valentino Rossi si era già reso protagonista di un ottimo attestato di stima nei confronti di Jannik postando sui social la sua ammirazione (e anche il dispiacere per la mancata vittoria finale) dopo averlo visto dal vivo a Torino, nel corso delle ATP Finals.