Ultim’ora Sainz, annuncio da brividi: ecco quando torna

La Ferrari ha dovuto fare i conti con il forfait improvviso di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo è stato operato di appendicite

Una tegola all’improvviso ha scosso il pianeta Ferrari. A Maranello si confidava nell’eccellente momento di forma attraversato da Carlos Sainz, che una settimana fa in Bahrain aveva colto uno splendido terzo posto proprio davanti al compagno di squadra Charles Leclerc.

Purtroppo per la Rossa il pilota spagnolo ha accusato un malessere, che gli esami effettuati hanno accertato si trattasse di un attacco di appendicite. Immediato e inevitabile il ricorso all’intervento chirurgico a cui il driver madrileno si è dovuto sottoporre. Sainz ha così dato forfait al Gran Premio dell’Arabia Saudita, vinto come da pronostico dalla Red Bull di Max Verstappen.

Al suo posto la Ferrari ha schierato il giovanissimo pilota britannico Oliver Bearman, che ha conquistato uno splendido e inatteso settimo posto. Ciononostante al box di Maranello si spera nel ritorno in tempi brevi di Sainz, che fin dai test prestagionali era apparso in splendide condizioni psicofisiche.

Resta ora da capire quando il pilota spagnolo potrà tornare alla guida della Rossa. La prossima gara segnata sul calendario è il Gran Premio d’Australia in programma sul circuito di Melbourne tra due settimane. Difficile ad oggi stabilire i reali tempi di recupero, ma nel messaggio pubblicato sui suoi profili social, Sainz ha lasciato trapelare le sue intenzioni.

Carlos Sainz, l’annuncio fa sognare i tifosi della Ferrari: parole inequivocabili

Il tweet della Ferrari con le sue parole ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, contenti di trovare un Sainz in condizioni più che confortanti. Questo il messaggio rivolto direttamente ai fan della Rossa: “Ciao a tutti, sono molto felice di tornare nel paddock dopo l’operazione in ospedale. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile per rimettermi in una forma buona”.

Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. In questi casi la tempestività nel compiere l’intervento chirurgico è decisiva per garantire al paziente un recupero pieno e in tempi relativamente brevi. Ed è proprio su questo che Sainz punta: l’obiettivo del madrileno è tornare in pista proprio in occasione della gara di Melbourne in programma tra quattordici giorni.

“Voglio concentrarmi sul recupero e sul tentativo di essere pronto per la prossima gara. Non sarà semplice, i tempi sono stretti ma penso di potercela fare. Per il resto – ha concluso Sainz – grazie a tutti per il supporto che ho ricevuto, vi terrò aggiornati sui social su come starà andando il mio recupero. Torno presto“.