Lutto nello sport italiano: malore drammatico, non ce l’ha fatta

Un nuovo lutto colpisce lo sport italiano, che perde una delle figure di massimo riferimento stroncato da un malore improvviso.

La perdita registrata nelle scorse ore è particolarmente sentita dai tifosi e dagli sportivi, non manca il cordoglio sul web a testimoniare quale sia stato il grande impatto avuto nel mondo dello sporta da questa grande figura.

I tifosi registrano un nuovo lutto, se n’è andata una delle figure di maggior riferimento per quanto riguarda gli sport di base. La sua scomparsa è avvenuta in Romania, precisamente in un appartamento di Timisoara dove è stato trovato il suo corpo senza vita, probabilmente colpito da un malore improvviso.

Era andato in Romania per conto di un’azienda che commercia attrezzature sportive ed era, del resto, una vera e propria istituzione dello sci italiano. Il mondo della montagna ora piange per la scomparsa di Bernardo Trabalzini, il 78enne storico fondatore del Team Futura, che è spirato lontano dal suo amato Trentino.

Addio a Trabalzini, sci in lutto

Bernardo Trabalzini è stato un innovatore nello sci di fondo in particolare, per oltre quarant’anni ha diretto con grande passione e innovazione il suo Team Futura di Lavis, dando la possibilità a tanti giovani di poter emergere con il loro talento. Negli anni la sua gestione ha consentito all’intero movimento sciistico regionale del Trentino Alto Adige di emergere anche in campo europeo e internazionale.

Trabalzini era legato all’atleta russa Eugenia Bitchougova e, negli ultimi anni, alternava la sua presenza in Italia a quella in Romania, con i suoi nuovi impegni lavorativi che gli avevano ridato slancio e voglia di fare.

Non dimenticava mai di seguire lo sci di fondo, valutando così anche la possibilità di lanciare dei nuovi campioni in pista, la passione verso il suo primo grande amore non era stata accantonata.

Gli omaggi sul web per ricordarlo sono tanti, partendo proprio dal Team Futura. La società ha avuto modo di ricordare il suo fondatore caricando una serie di immagini dove sono in risalto il suo impegno e anche la sua voglia di vivere: “Improvvisamente ci ha lasciato il nostro amato presidente Bernardo Trabalzini. Non ci sono parole per descrivere il vuoto che ha lasciato ai famigliari e al mondo dello sport, ora ci seguirà da lassù”.

Tanti anche i ricordi social degli ex atleti e di quanti operano ancora nel mondo dello sci, che hanno ricordato Trabalzini come un padre e un pioniere del movimento sportivo. Quanti lo hanno amato ora attendono il ritorno della salma in Italia per un ultimo saluto.