Fiorentina e Italiano, un futuro tutto da scrivere

Nell’ultima risposta della conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Fiorentina-Maccabi Haifa si è parlato di futuro. Il tecnico di Karlsruhe non ha voluto, ovviamente, dare una risposta chiara su quello che sarà il suo prosieguo o meno dell’avventura viola e ha lasciato molte ombre. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto e considerato che l’ex allenatore dello Spezia ha un contratto in scadenza a fine stagione, la società vanta un’opzione e di rinnovo ancora non se n’è parlato.

Futuro? Italiano glissa, la Fiorentina “conosce il suo pensiero”

La prima parte risposta è stata questa: “Ne ho parlato con la società, il club è al corrente del mio pensiero. Ma adesso vogliamo rimanere concentrati su tutte le competizioni”. Una risposta che non può che lasciare più di qualche dubbio sul suo futuro in viola, con la scadenza tra poco più di tre mesi. Italiano è pronto a lasciare la Fiorentina o è pronto a prolungare? La risposta evidentemente la conoscono i dirigenti della società toscana. Dirigenti che, al netto dell’opzione a favore del club, attiveranno la clausola solo in caso di “volontà” del tecnico visti i buoni rapporti.

Tuttavia, c’è da aspettarsi che il futuro verrà deciso a fine anno come accaduto la scorsa estate. Così come è probabile che Italiano si stia guardando intorno in attesa di eventuali offerte. La sensazione però è che a tradire forse un pensiero d’addio sia stata la seconda parte della risposta sul futuro quando il tecnico chiude così il suo discorso: “Vorrei regalare un trofeo al Presidente”. Parole che se interpretate in un certo potrebbero anche far pensare ad un “regalo d’addio” alla Fiorentina e a Commisso.

Italiano ha tanti estimatori

Il futuro dunque è un rebus. Difficile dire se sarà in viola o altrove. Di sicuro c’è che Italiano ha tanti estimatori anche fuori dalla Fiorentina. I risultati e il modo di interpretare il calcio sono sotto gli occhi di tutti. Tra suoi primi estimatori c’è sicuramente Aurelio De Laurentiis, ma Italiano piace a tanti e a tante società piacerebbe aprire un percorso con lui. Col valzer delle panchine che potrebbe aprirsi a giugno, dove tante guide tecniche potrebbero cambiare, un addio di Italiano alla Fiorentina non è affatto da escludere, anzi. E le parole di oggi lasciano presagire qualche novità all’orizzonte.