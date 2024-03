Fiorentina, Italiano con il Maccabi non può sbagliare

Dimenticare il pari beffa contro la Roma e centrare una qualificazione fondamentale, questo l’obiettivo della Fiorentina che al Franchi ospiterà il Maccabi Haifa del match di ritorno degli ottavi di Conference League dopo il successo viola per 4-3 nella gara di Budapest.

Italiano parla così della gara di domani

Ecco le parole di Italiano: “Loro proveranno a ribaltare il risultato negativo dell’andata e noi dovremo farci trovare pronti. Loro sono una squadra di valore ma noi abbiamo un piccolo vantaggio che dobbiamo provare a sfruttare fin da subito. Su questo un po’ di esperienza la squadra l’ha acquisita e sono certo che per quanto riguarda l’approccio non lo sbaglieremo”

Italiano parla così del suo futuro alla Fiorentina

Ecco le parole di Italiano: “Ne ho parlato con la società, penso che il club sia al corrente di quello che è un mio pensiero… ma adesso vogliamo rimanere attaccati su tutte e tre le competizioni. Poi vedremo quello che saremo capaci di ottenere. Metterei la firma per vincere un trofeo e regalare al presidente una coppa. Mi auguro di arrivare più in alto possibile da qui alla fine”

Chi recupera la Fiorentina e chi non ci sarà

Italiano che potrà contare su Beltran in attacco e quarta in difensa anche al netto della squalifica di Milenkovic. In avanti ballottaggio aperto tra Belotti e Nzola con l’ex Spezia che dopo il gol dell’andata potrebbe partire titolare….