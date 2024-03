Formula 1, mazzata per la Ferrari: l’annuncio che distrugge Leclerc

Le parole dello storico dirigente rivale instillano dei dubbi nella scuderia di Maranello: Charles Leclerc torna in discussione?

Un predestinato, già vincitore del campionato italiano e tedesco di Formula 4 – grazie al trionfo è diventato il primo pilota in assoluto a vincerli entrambi nella stessa stagione – Oliver Bearman nel 2022 è stato selezionato dalla Ferrari Driver Academy. Dopo aver preso parte a due sessioni di prove libere col team Hass, il talento britannico – appena 18enne – ha avuto la grande opportunità di esordire nel Circus con la Rossa, prendendo il posto dell’indisponibile Carlos Sainz nel Gp di Jeddah.

Il debutto è stato un vero successo. Oltre ad aver sfiorato la Q3 – solo 36 millesimi di distanza lo hanno separato dal suo idolo di sempre, Lewis Hamilton – il gioiello di casa Ferrari ha dimostrato di poter girare quasi alla pari con Charles Leclerc nonostante un’esperienza, e una conoscenza della vettura, certamente inferiori a quelle del pilota monegasco.

Sebbene a distanza siderale dal vincitore – e sempre più dominatore – Max Verstappen, il nativo di Chelmsford ha ottenuto il sesto posto nella classifica finale del Gp d’Arabia. Che tra l’altro, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è tra i più tecnici ed impegnativi dell’intero calendario.

La clamorosa performance dell’enfant prodige non è ovviamente passata inosservata. Da più parti si sono levate voci di elogio per le qualità dell baby-fenomeno, con un mostro sacro dell’automobilismo come Helmut Marko (ancora consulente Red Bull dopo la lotta interna che ha visto prevalere il partito pro Horner) che si è esposto più di tutti.

Marko esalta Bearman, Leclerc ora trema

“Il debutto di Oliver Bearman con la Ferrari è stato sensazionale – ha detto il dirigente a ‘Speedweek.com’ -. In alcuni frangenti è stato quasi alla pari di Leclerc su un circuito selettivo come quello di Jeddah. Ma ora cosa fa la Ferrari? Hanno già Hamilton e il monegasco, entrambi con contratti a lungo termine. Ma Bearman è un super talento”, ha proseguito Marko.

“Se fossi in Vasseur troverei subito un sedile a Bearman in Haas ad esempio. È vero che i giovani adesso arrivano al debutto molto ben preparati, ma è solo se si ha davvero talento che si ruba la scena come ha fatto lui“, ha concluso.

Sebbene Leclerc abbia effettivamente ottenuto da poco il rinnovo di contratto con la scuderia di Maranello – vincendo di fatto la battaglia interna con Carlos Sainz – la crescita impetuosa di Bearman non può lasciare del tutto tranquillo il 26enne. Saranno probabilmente decisivi i Gran Premi che resteranno da correre nella stagione 2024 appena iniziata.