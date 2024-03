Giù la maschera, c’è l’annuncio: “Voglio Verstappen”

Max Verstappen potrebbe davvero lasciare la Red Bull. Il campione olandese è infatti nel mirino di una scuderia rivale di Milton Keynes

Quale sarà il futuro di Max Verstappen? È un quesito che nessuno avrebbe mai pensato di potersi porre a breve giro di posta: il contratto lungo che lo lega ancora alla Red Bull, la consapevolezza da parte sua di guidare la macchina di gran lunga migliore del Circus della Formula 1, sono elementi che lasciavano immaginare un rapporto quasi indissolubile tra pilota e team.

Tutte certezze o presunte tali che sono andate in frantumi nel giro di qualche settimana: l’esplosione del cosiddetto ‘caso Horner’ ha fatto emergere contrasti rimasti sopiti fino ad ora e che vedono contrapporsi due schieramenti ben precisi. E che a quanto pare hanno turbato parecchio proprio Super Max, ora tutt’altro che convinto di restare a Milton Keynes.

Nel momento stesso in cui è trapelata l’intenzione del campione del mondo di Formula 1 di guardarsi intorno, si è fatto avanti un manager che in quanto a capacità e competenza non è davvero secondo a nessuno e che ha dichiarato di essere disposto a tutto pur di averlo nella propria squadra.

In seguito alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e le voci non smentite di un incontro avvenuto al box Mercedes tra il padre di Max Verstappen, Jos, e il team principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff, il manager austriaco è uscito allo scoperto una volta per tutte.

Clamoroso annuncio del manager, i tifosi restano senza parole: Verstappen lascerà la Red Bull

Inutile nascondere quello che ormai è sulla bocca di tutti, avrà pensato Wolff nel momento in cui gli è stata posta la domanda dai cronisti di ‘SkySportsF1′. Ed è così che il grande capo della Mercedes ha svelato i piani del team di Brackley relativi a Max Verstappen.

“Lo ammetto, vorrei avere Max Verstappen in squadra, ma la prima cosa che dobbiamo fare è sistemare la W15, migliorarla per George e Lewis prima di sognare per il prossimo anno. Le opzioni interessanti per sostituire Lewis ci sono, ma ci vorranno mesi prima di attuarle”.

Tra l’altro Wolff sente di non avere concorrenza per Verstappen: “Non c’è una squadra nel paddock che rivoluzionerebbe il proprio parco piloti per avere Max Verstappen tra i suoi”. In realtà, ma è solo una suggestione, la Ferrari potrebbe rinunciare anche a Leclerc e lanciarsi all’assalto di Super Max. Di fronte alla possibilità di formare una coppia da sogno formata da Hamilton e Verstappen non c’è follia che non si possa compiere.