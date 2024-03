Lascia subito la Ferrari: pronta la nuova macchina

La Ferrari potrebbe essere protagonista di un nuovo movimento di mercato. Questa volta a far discutere sarà una scelta in uscita da Maranello

La Ferrari ha iniziato la stagione conquistando due podi ma è ancora ben lontana dalle prestazioni della Red Bull. La scuderia italiana non si perde d’animo ed è comunque molto attiva, anche sul versante piloti, lì dove qualcosa potrebbe ancora cambiare.

Le prime due gare del campionato hanno permesso alla Ferrari di sperimentare la nuova SF-24 con addirittura tre piloti in pista. Leclerc ha conquistato un quarto posto (a causa dei problemi ai freni) all’esordio e una terza posizione domenica, l’altra vettura invece ha registrato prima Sainz e poi il 18enne Bearman alla guida.

La situazione dei piloti non è solo diversa in pista, ma anche sul piano contrattuale. Leclerc ha rinnovato il suo contratto sino al 2028, Sainz è in scadenza mentre Bearman ha un ruolo da terzo pilota e un futuro tutto da vivere. La Ferrari, in queste ore, sta valutando con decisione ora un passaggio importante già in uscita, che farà discutere i tifosi.

Via dalla Ferrari, arriva un colpo di scena

L’arrivo di Hamilton chiaramente chiuderà molti spazi nella Ferrari, per un biennio la coppia con Leclerc dovrà garantire il salto di qualità alla Rossa. Un po’ per questo motivo e un po’ anche per quanto fatto vedere in pista, ci sono tante possibilità per la Ferrari di lasciar partire Oliver Bearman, che avrà bisogno di fare esperienza in Formula 1.

Il settimo posto conquistato all’esordio assoluto è stato visto in maniera più che positiva, l’inglese non ha mostrato particolari emozioni e non ha commesso grossi errori in pista. È un profilo su cui puntare per il futuro magari destinandolo alla Haas, che nel 2025 potrebbe affiancare il giovane talento ferrarista al tedesco Niko Hulkemberg.

Come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’, questa possibilità potrebbe essere importante per tutte le parti in causa. Bearman è una delle riserve impegnate al simulatore e in questa stagione continuerà il suo percorso di crescita in Ferrari, migliorando ancora per arrivare in F1 da titolare con buone prospettive per il futuro.

Il team americano, che dalla partnership con la Ferrari sta ottenendo power unit e retrotreno, potrebbe così allargare la sua collaborazione accogliendo un pilota promettente. La Haas è consapevole di dover dare una scossa proprio per avere un salto di qualità in pista. Il decimo posto di Hulkemberg con il primo punto stagionale ha confermato il tedesco come il leader del team, Kevin Magnussen invece sarà congedato senza rimpianti.