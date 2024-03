Michael Schumacher, la notizia scuote tutti: è clamoroso

La notizia clamorosa su Michael Schumacher ha lasciato senza parole tutti i fan del campionissimo tedesco.

I fan di Michael Schumacher sperano sempre di ricevere qualche buona notizia sulla salute del campionissimo tedesco. Da quel maledetto 29 dicembre 2013, ovvero il giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel (Francia), il Kaiser non è più comparso in pubblico. In oltre dieci anni la sua famiglia – oltre alla moglie Corinna anche i figli Mick e Gina-Maria – ha alzato un muro intorno alla leggenda della Formula 1, che può essere visitato solo dagli affetti più cari (compreso qualche amico di sempre come Jean Todt).

I fan non possono fare altro che ripensare alle straordinarie imprese del 55enne, capace di vincere 7 Mondiali in Formula 1 e ben 5 titoli iridati consecutivi con la Ferrari. Non è certo un caso se la supremazia che oggi Max Verstappen (Red Bull) esercita in Formula 1 ricorda molto quella di Michael Schumacher nella stagione 2004.

Dalla sua vittoria a Miami lo scorso anno, infatti, il pilota olandese ha vinto 19 delle ultime 20 gare disputate fino ad oggi: l’unica gara in cui Verstappen non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio è il Gran Premio di Singapore dello scorso anno, vinto da Carlos Sainz su Ferrari. Vent’anni fa Michael Schumacher fu autore di un dominio molto simile.

Michael Schumacher shock: nessuno se l’aspettava

12, infatti, i successi ottenuti nei primi 13 round della stagione: il campionissimo tedesco dovette ritirarsi solo nel GP di Monaco in seguito ad un contatto con Juan Pablo Montoya (Williams). La gara fu poi vinta da Jarno Trulli (Renault). Fu proprio dopo questa battuta d’arresto nel Principato che Michael Schumacher iniziò una serie di 7 vittorie consecutive, a partire dal Gran Premio d’Europa disputato sul circuito del Nürburgring (Germania), il 30 maggio 2004.

A bordo della sua Ferrari F2004 il Kaiser fece piazza pulita, conquistando pole position, vittoria e il giro più veloce in gara. Il casco che il sette volte campione del mondo di F1 indossò in quell’occasione è stato appena oggetto di un’asta tenutasi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) da RM Sotheby’s. Disegnato da Schuberth e certificato da Jens Munser Designs, il casco è stato venduto al prezzo di 52.800 dollari, circa 48.300 euro al cambio attuale.

RM Sotheby’s specifica che questo casco è stato utilizzato da Michael Schumacher durante il Gran Premio d’Europa al Nürburgring e che è servito anche come casco di scorta ad agosto 2004 durante il Gran Premio d’Ungheria, dove Schumi ha colto il suo 12esimo successo in 13 GP.