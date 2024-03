Prime grane per Hamilton in Ferrari: è stato avvisato

Si complicano le cose per Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico è stato avvisato, il passaggio non sarà semplice

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è appena cominciato, con uno spartito che tra l’altro non sembra molto diverso rispetto a quello dell’anno precedente. La testa di molti appassionati è però già rivolta al 2025, la stagione in cui Lewis Hamilton farà il suo debutto in Ferrari. Per il sette volte campione del mondo il passaggio alla scuderia di Maranello, dopo una vita in Mercedes, sarà una grande sfida, e c’è già chi anticipa il verdetto finale: tornare a vincere non sarà per nulla semplice.

Se a lasciare una scia di dubbi sulla possibilità che il connubio tra Lewis e la Ferrari possa risultare vincente è stato anche un inizio di stagione tutto sommato non positivo per il sette volte iridato, quasi avesse ormai intrapreso una leggera fase discendente della sua parabola, in realtà la SF24 si sta dimostrando una vettura abbastanza competitiva, e i tifosi sperano già che possa rivelarsi l’antipasto di un grande ritorno ai fasti di un tempo nel 2025.

Non è dello stesso avviso però un grande ex pilota, una leggenda vivente della Formula 1, vincitore nella sua carriera di due mondiali consecutivi a bordo della McLaren motorizzata Mercedes: il finlandese Mika Hakkinen, grande rivale di Michael Schumacher. A suo parere, infatti, il passaggio per Hamilton sarà molto complicato, e riuscire a prevedere quale potrà essere l’esito di questo matrimonio è praticamente impossibile.

Hamilton in Ferrari, Hakkinen scettico: le parole dell’ex pilota sorprendono i tifosi

Intervistato da ‘planetf1.com’, l’ex pilota finlandese ha affermato di essere rimasto sorpreso dalla scelta di Hamilton. A suo parere la motivazione potrebbe essere arrivata dalla convinzione che la Mercedes non sarebbe più stata in grado di dargli una vettura competitiva per la vittoria, mentre avrebbe intravisto un’opportunità in tal senso in Ferrari.

Tuttavia, dopo una vita passata nella scuderia tedesca, riuscire ad adeguarsi al metodo di lavoro e alle caratteristiche di una squadra diversa, di una cultura differente, di una filosofia dissimile, non sarà per nulla semplice a suo avviso.

“Per tanti anni Lewis è stato in una squadra che possiamo definire britannica“, ha sentenziato Hakkinen, aggiungendo: “Passare in una italiana, senza aver avuto altre esperienze di questo tipo in passato, potrebbe essere un cambiamento troppo grande anche per lui“.

Questo non vuol dire che non ci siano i margini per un ritorno alla vittoria della Ferrari e dello stesso Hamilton. L’unica certezza, però, anche secondo l’ex iridato finnico, è che dipenderà tutto, o quasi, dalle potenzialità della vettura: “Se riusciranno a costruire una macchina senza gli attuali problemi, potrebbero tornare competitivi. Ma con Leclerc, pilota di grande talento, non ci sono ancora riusciti. Quindi secondo me non sarà facile“.