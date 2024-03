Atalanta, Gasperini: “Vittoria importante. Contento per i ragazzi”

Dopo la vittoria 2-1 interna contro lo Sporting Lisbona, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice era difficile contro una squadra forte che domina in Portogallo. Arrivare ai quarti è una soddisfazione un merito. Sono contento per i ragazzi“.

Sulla gara

Sulla vittoria: “Noi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Nel finale c’era un pò di stanchezza, di fatica. Non dovevamo concedere spazio alle spalle. I miei giocatori sono stati straordinari, questa è la sesta gara in 18 giorni. Tutte gare complicate e questo aumenta la mia soddisfazione”.

Sul sorteggio: “Il derby italiano è un rischio. Potessi scegliere lo preferirei più avanti. Il sorteggio è imprevedibile. Noi abbiamo sempre sorteggi non semplice. Quando arrivi nelle prime 8 in Europa League non puoi scegliere”.

Su squadra e singoli

Sulla squadra: “Sono contento perché riesco a ruotare tanti giocatori. Noi abbiamo sempre queste motivazioni forti. Nell’intervallo eravamo dispiaciuti per un vantaggio ritenuto immeritato. Lo Sporting ha qualità ma eravamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato. Il gol di Lookman ci ha dato energie per ribaltarla”.

Su Scamacca: “Se è il migliore lo decide Spalletti, l’aspettativa su di lui è sempre altissima. E’ in crescita. Ora è in evoluzione come lo è stato De Ketelaere. In base al rendimento degli attaccanti possiamo puntare ai nostri obiettivi”.

Sulle scelte: “La panchina di Koopmeiners è dovuta alla mancanza di energia. Abbiamo affrontato 4 top in trasferta. E il Bologna in casa. Abbiamo fatto risultati importanti. Ho scelto di tenerlo fuori anche perché è un rigorista e dopo i 90 minuti con la Juve poteva riposare anche perché ho tante scelte soprattutto in attacco”.