Atalanta-Sporting Lisbona 2-1: la Dea vola ai quarti

Dopo il pareggio dell’andata l’Atalanta va sotto anche al ritorno ma ribalta il risultato e vince 2-1 in casa contro lo Sporting Lisbona, accedendo ai quarti di finale di Europa League.

Le formazioni

Doppia sorpresa per Gasperini che esclude Koopmeiners e De Ketelaere. Fuori anche Scalvini. Ecco i due 11:

Atalanta (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Bakker; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Sporting (3-4-3): Israel; St. Juste, Diomandé, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Pedro Gonçalves, Matheus Reis; Edwards, Gyökeres, Trincao. All. Amorim

Primo tempo

Parte forte l’Atalanta subito pericolosa due volte nei primi 15 minuti. Dea vicina al gol già al 3′. Scamacca sbaglia da buona posizione a tu per tu con il portiere avversario. Al 14′ è Kolasinac servito ottimamente da Holm a sfiorare il vantaggio con una deviazione di spalla che esce di poco a lato del palo. Al 33′ passa lo Sporting. Uno-due tra Goncalves e Gkyokeres con il centrocampista che è bravo a metterla alle spalle di Musso per lo 0-1. 3 minuti più tardi il centrocampista portoghese è poi costretto ad uscire in lacrime, al suo posto spazio per Braganca.

Secondo tempo

In avvio di ripresa il pareggio della Dea. Cross da sinistra di Ederson e deviazione vincente di Lookman che trova così l’immediato 1-1 al 47′. Dea che raddoppia al 60′. Scamacca viene servito in area ottimamente da Miranchuk con l’attaccante che dopo la gara d’andata beffa ottimamente il portiere avversario con un tiro a incrociare. A 4′ minuti dalla fine la miglior occasione per il pari dello Sporting. Paulinho a tu per tu con Musso non riesce a scavalcarlo con il portiere argentino che blocca il pallonetto. Termina 2-1 con l’Atalanta che accede così ai quarti di finale dell’Europa League.