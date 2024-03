CITI World Series Finals Day 1, dominio Italia: azzurri in testa al medagliere

La prima serata di finali al CITI World Series di Lignano si è conclusa con alcune prestazioni che hanno illuminato la vasca di Bella Italia. I 100 stile libero maschili che hanno inaugurato il programma serale hanno visto il podio tutto italiano con Antonio Fantin, che ha vinto in 1:02.72 (S6 1031 pts), Simone Barlaam 53.96 (S9 1019 pts) e Federico Bicelli, medaglia di bronzo in 1:00.71 (S7 1001 pts). I tre azzurri segnano anche gli unici 3 punteggi della finale della gara regina oltre i mille punti aprendo nel migliore dei modi la tappa di casa. Fantin, dopo aver migliorato il suo record mondiale nelle batterie del mattino, si avvicina ancora al suo limite anche in finale, nuotando a solo 2 centesimi dal fresco primato (1:02.70).

“Manca pochissimo alla Paralimpiade di Parigi, oramai il tempo vola. Questo è un bel punto di partenza per questa importantissima stagione, ma ci sono ancora tante gare, a partire dai 400 e dai 50 stile dei prossimi giorni. Spero che questo sia stato solo l’inizio. Il bello del Villaggio qui a Lignano è di avere la piscina a pochi metri dalla camera e di poter respirare questa magica atmosfera che, sei mesi prima, ci fa assaggiare quella che vivremo ai Giochi”. Ha dichiarato il campione dei 100 stile libero S6 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Oro dei 100 stile femminili per la britannica Alice Tai classe S8 con 989 pts, argento per l’italiana Xenia Palazzo a soli 9 punti di distanza, bronzo per la leggenda del nuoto paralimpico Jessica Long (USA).

I 100 rana maschili hanno regalato un podio davvero speciale con 3 atleti sul secondo gradino del podio ottenendo tutti e tre 909 punti. A imporsi è stato l’atleta neutrale Berdnik Rodion in 1:08.96 (SB14) con il punteggio di 935 pts, mentre al secondo posto sono arrivati Firdavsbek Musabekov (SB13), Uzbekistan; Dmytro Vanzenko (SB14), Ucraina, e Edgaras Matakas (SB11), Lituania.

Non riesce la tripletta al femminile al Team GB nei 100 rana con l’atleta francese Assya Maurin Espiau che prende l’argento (SB14 951pts) e sale sul podio con le due britanniche Olivia Newman-Baronius (SB14, oro con 968 pts) e Grace Harvey (SB5, bronzo a quota 920).

Il medagliere dopo un giorno di gare vede l’Italia in testa con 2 ori, 2 argenti e un bronzo, inseguita dalla Gran Bretagna con 2 ori e 1 bronzo. Chiudono il podio provvisorio gli Stati Uniti con 3 medaglie (1,1,1). Domani la seconda giornata di gare (batteria dalle ore 9 e finali dalle 17).