Ripetere il cammino della scorsa stagione in Conference League: Fiorentina-Maccabi Haifa rappresenta una ghiotta occasione per la squadra di Italiano dopo la vittoria, sofferta, in trasferta dell’andata per 3-4. I viola sfrutteranno al meglio il fattore casa e il piccolo vantaggio acquisito in terra ungherese.

Calcio d’inizio alle 18:45, uno stadio Artemio Franchi in festa proverà a dimenticare i dolori dell’ultimo match casalingo contro la Roma con il pareggio giallorosso targato Llorente giunto nei minuti finali al 93esimo. Fiorentina, ancora imbattuta nel torneo grazie a 4 vittorie e 3 pareggi: la squadra gigliata dovrà invertire due trend negativi: difesa colabrodo con tanti gol incassati e soprattutto troppe, svariate le occasioni fallite dai viola sotto porta (rigori inclusi).

Qualche cambio di formazione per Italiano: con Faraoni che dovrebbe vincere il ballottaggio con Kayode a destra. Torna a disposizione Arthur, ma in mediana dovrebbero giocare Bonaventura e Mandragora, con Ikoné, Beltran e Sottil nel reparto offensivo alle spalle di Nzola unica punta. Di seguito le ultime di formazione su Fiorentina-Maccabi Haifa.

Probabili formazioni Fiorentina-Maccabi Haifa e designazione arbitrale

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Nzola. All.: Italiano.

MACCABI HAIFA (3-5-2) – Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck; Khalaili, Kasa, Show, Cornud; Kinda, Rafaelov; Pierrot. All.: Degu.

Fischietto bosniaco per Fiorentina-Maccabi Haifa: toccherà a Irfan Peljto, assistito dai suoi connazionali Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. IV uomo sarà Milos Gigovic. Al VAR lo spagnolo Juan Martinez Munuera con il croato Ivan Bebek.