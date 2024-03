Hamilton, subito scintille con Leclerc: Ferrari gelata

La futura convivenza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc viene già messa a rischio: nessuno in Ferrari poteva aspettarselo

In queste prime due gare del Mondiale 2024 di Formula 1 è parso evidente a tutti che il dominio della Red Bull è ancora troppo netto per poter essere messo in discussione. Max Verstappen ha praticamente corso da solo nei primi due appuntamenti stagionali, con la scuderia di Milton Keynes capace di centrare due doppiette grazie ai secondi posti di un redivivo Sergio Perez.

E per quanto riguarda la Ferrari? Il Cavallino rampante, almeno per ora, sembra essere il primo team tra gli ‘umani’. In Bahrain è stato Sainz a salire sul gradino più basso del podio, mentre in Arabia Saudita è toccato a Leclerc. Risultati che consentono alla Rossa di posizionarsi al secondo posto tra i Costruttori, attualmente il massimo obiettivo auspicabile.

I tifosi della Ferrari sperano che questa stagione possa porre le basi per un 2025 in cui si proverà ad accorciare il più possibile il divario con la Red Bull. In tal senso va visto l’arrivo di Lewis Hamilton, anche se nei primi due Gran Premi il britannico è parso davvero sottotono (solo 8 punti conquistati).

Hamilton-Leclerc: sono già scintille, tifosi preoccupati

Proprio questi risultati deludenti fanno credere a molti che lo sbarco del 7 volte campione del mondo a Maranello non porterà alcun beneficio concreto alla Ferrari. La pensa così anche Flavio Briatore, che in un’intervista rilasciata a ‘Radio Rai1’ ha voluto dire la sua sul possibile dualismo che si andrà a creare tra Hamilton e Leclerc.

Secondo Briatore il monegasco è un pilota veloce ed è generalmente sottovalutato. L’imprenditore 73enne, in passato anche Team Manager di Benetton e Renault, ritiene che se Hamilton potesse già salire al volante della Ferrari otterrebbe all’incirca gli stessi risultati di Leclerc. Briatore sostiene infatti che molto difficilmente l’attuale pilota della Mercedes riuscirà a stare davanti a Leclerc il prossimo anno.

“Piloti come Hamilton se la macchina non è competitiva, ci mettono poco di loro”, ha poi aggiunto Briatore, sottolineando ulteriormente tutte le sue perplessità sull’arrivo del 39enne britannico a Maranello. Per il celebre imprenditore, quindi, la Ferrari deve riuscire a realizzare una vettura in grado davvero di lottare per il Mondiale con la Red Bull: con i distacchi che Verstappen e la RB20 rifilano agli avversari “nessun pilota può fare la differenza“.