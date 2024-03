Sinner-Lehecka, streaming e diretta tv: orario match Indian Wells

Jannik Sinner sfida Jiri Lehecka nei quarti di finale del Masters di Indian Wells. Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere il match in programma giovedì 14 marzo

Sta proseguendo il cammino immacolato di Jannik Sinner nel 2024. Da Melbourne, passando per Rotterdam e, infine, a Indian Wells, finora l’azzurro ha vinto tutte le partite disputate in una stagione già indimenticabile.

L’ultimo avversario a cadere al cospetto del tennista azzurro è stato Ben Shelton. L’americano ha ceduto 7-6 6-1 negli ottavi di finale, al termine di un match che Sinner avrebbe potuto vincere con un divario più ampio se non si fosse fatto breakkare in vantaggio 5-3 nel primo parziale.

Il cammino di Sinner a Indian Wells ora prosegue con il match dei quarti di finale contro Jiri Lehecka. Il tennista ceco, numero 32 Atp, è arrivato tra i migliori otto di Indian Wells eliminando Rublev e Tsitsipas. Uno score sorprendente che conferma le possibili insidie di una partita nella quale, comunque, Sinner parte ampiamente con i favori del pronostico.

C’è un unico precedente tra i due ed è datato 2019. Si giocava nel Challenger di Ostrava, proprio in Repubblica Ceca, e Sinner vinse in due set. Match che, ovviamente, ora ha un rilievo marginale considerata la crescita di entrambi.

Sinner-Lehecka, streaming e diretta tv: dove vedere il match di Indian Wells

Il quarto di finale di Indian Wells tra Sinner e Lehecka sarà trasmesso in esclusiva, in diretta tv, su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 19 ora italiana. Gli abbonati a Sky hanno possibilità di seguirlo in streaming su SkyGo. Diretta streaming anche per gli abbonati a NowTv.

Non ci sarà possibilità di seguire il match in chiaro anche in replica. Non è più prevista, infatti, la differita su Supertennis (canale 64 del DTT) della partita più importante di giornata in un Masters. Anche la replica di Sinner-Lehecka sarà disponibile, pertanto, solo su Sky dalla mattinata di venerdì 15 marzo.

Chi passa tra Sinner e Lehecka affronterà in semifinale il vincente del confronto tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Una partita quest’ultima importante anche per il ranking Atp. Arrivati a questo punto, infatti, se Sinner dovesse ottenere a Indian Wells un risultato migliore di Alcaraz (campione in carica del Masters californiano) da lunedì prossimo diventerebbe il nuovo numero due del mondo alle spalle di Novak Djokovic. Un altro eventuale record in sei mesi in cui Sinner ha cambiato la storia sua e del tennis italiano.