Formula 1, rivelazione agghiacciante: annuncio sul ritiro

Impossibile dimenticare quel maledetto weekend di gara, l’ex pilota dopo tanti anni torna a parlare di quel drammatico giorno

I tifosi di Formula 1 di ogni generazione non possono rimanere indifferenti di fronte a una data in particolare: 1 maggio 1994. In quel weekend maledetto, segnato da una serie di incidenti che si rivelarono come dei segnali premonitori, il grande Ayrton Senna morì a causa dei noti problemi allo sterzo sbattendo a tutta velocità nella semicurva del Tamburello del Circuito di Imola.

Ma quel drammatico weekend viene anche ricordato per la morte, 24 ore prima del campione brasiliano, dell’austriaco Roland Ratzenberger. Il pilota di soli 33 anni perse il controllo della sua vettura durante le qualifiche nei pressi della Curva Villeneuve: l’impatto fu devastante, morì sul colpo, inutili furono i tentativi disperati da parte dei sanitari del Circuito.

A distanza di 30 anni torna a parlare di quei due incidenti uno che di quella corsa fu protagonista in sella a una monoposto Sauber.

F1, Frentzen: dopo morte Senna e Ratzenberger pensai al ritiro

Impossibile dimenticare quel giorno e possiamo soltanto immaginare come si sentirono all’epoca i colleghi di Senna e Ratzenberger che rimasero scossi da quelle due morti consecutive e ingiuste. Uno dei piloti protagonisti di quella giornata di qualifiche a Imola, uno dei primi a rendersi subito conto delle condizioni critiche del pilota austriaco della Simtek, fu Heinz-Harald Frentzen, all’epoca un giovane pilota al suo terzo Gran premio.

Quelle due morti consecutive furono semplicemente devastanti per il pilota della Sauber: talmente impattante fu in particolare la morte del giovane austriaco che Frentzen pensò di ritirarsi subito dalle competizioni sportive. “Dopo l’incidente di Roland che ho visto in TV ho capito che era morto”, ha scritto sul social media X Frentzen, che di Ratzemberger fu un grande amico.

“Facevo finta di lavorare normalmente. Non ero più me stesso e in quelle ore pensai seriamente di smettere di correre“, continua ancora l’ex pilota che ricorda come se fosse oggi quelle drammatiche ore in seguito all’incidente dell’amico di cui ancora oggi conserva un bellissimo ricordo nonostante quel drammatico epilogo.

Frentzen racconta poi di come riuscì, con tanta fatica, a digerire quelle due drammatiche scomparse che hanno segnato la vita di molti appassionati: “Sono andato una settimana in montagna per capire cosa fare. Tornando al GP di Monaco mi sono convinto che questo sia il prezzo per la tua passione e mi sono impegnato nelle altre corse come non mai“.