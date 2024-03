Alex Zanardi, retroscena da brividi: viene fuori tutta la verità

Il retroscena su Alex Zanardi ha davvero commosso tutti i fan del pilota bolognese: tante lacrime per la struggente verità

Alex Zanardi prosegue la sua riabilitazione dopo il terribile incidente del 16 giugno 2020. In quasi quattro anni da quello schianto l’ex pilota di Formula 1 non è più comparso in pubblico: il bolognese ha dovuto affrontare un’altra durissima battaglia, che sta cercando di vincere con la determinazione e la tenacia che lo hanno sempre contraddistinto.

Il devastante incidente si è verificato in Toscana durante una staffetta di beneficenza in handbike. Zanardi è stato travolto da un camion mentre si trovava sulla statale 146 nei pressi di Pienza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: il pilota è stato sottoposto a tre operazioni chirurgiche e per molto tempo è rimasto in ospedale, prima di riuscire a tornare a casa per proseguire la riabilitazione.

In tanti ricordano spesso non solo le capacità da atleta di Zanardi, ma anche la sua straordinaria umanità e quel sorriso che sa regalare a chiunque. Caratteristiche che vengono sottolineate anche da Ennio Nocera, che definisce l’ex pilota di F1 un campione sulla pista e nella vita.

L’annuncio su Alex Zanardi commuove i fan: parole struggenti

L’ex poliziotto, in passato anche pilota di rally oltre che delegato Coni e grande organizzatore di eventi, rivela a ‘Lattacco.it’ che proprio l’incontro con Zanardi gli ha dato l’impulso per promuovere iniziative sportive per i soggetti con criticità fisiche o sociali. Ennio Nocera lo conobbe di persona quando andò a trovarlo dopo l’altro terribile incidente, ovvero quello del 2001 a Indianapolis, che costrinse il bolognese all’amputazione delle gambe.

Nocera – che è stato pilota di rally per 25 anni disputando circa 250 gare con i colori della Polizia – in alcune interviste ha dichiarato di aver imparato proprio da Zanardi “che la vita è un dono e dobbiamo rallegrarcene“. Nocera ha poi ricordato che il bolognese è un agonista puro: proprio perché pretende sempre di più si allena con grande costanza, senza però dimenticare quanto sia importante spendersi anche sul lato umano.

Proprio l’ex pilota di rally ha confessato che Zanardi nella sua vita ha fatto tantissimo per aiutare il prossimo, specialmente i tanti bambini bisognosi in tutto il mondo. Parole che ovviamente commuovono tutti i fan di Zanardi, che sperano sempre di poterlo rivedere ancora una volta in salute, pronto a ricevere l’affetto smisurato dei tifosi e offrire di nuovo la sua straordinaria umanità.