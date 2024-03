Champions, Europa e Conference League: il quadro e l’orario dei sorteggi

Dopo che ieri si sono conclusi gli ottavi di finale di Europa e Conference League, avrà oggi scena a Nyon il sorteggio delle 3 coppe europee per quanto riguarda i quarti di finale.

Champions League

Dopo le cocenti eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter, nessuna italiana è rimasta in corsa nella massima competizione europea. Ecco le 8 squadre che verranno sorteggiate oggi alle 12.00: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Borussa Dortmund.

Europa League

A differenza della Champions League, tutte e 3 le italiane hanno passato il turno con Milan, Roma e Atalanta che hanno eliminato Slavia Praga, Brighton e Sporting Lisbona. Ecco le otto squadre che parteciperanno ai quarti. Le italiane si potranno incontrare: Milan, Roma, Atalanta, Bayer Leverkusen, Marsiglia, Benfica, Liverpool e West Ham. Il sorteggio si svolgerà alle 13.00.

Conference League

Anche in Conference League, l’unica italiana presente ha centrato la qualificazione. La Fiorentina dopo la vittoria 3-4 dell’andata ha pareggiato 1-1 al Franchi contro il Maccabi Haifa e torna così per il secondo anno consecutivo ai quarti di Conference. Ecco le 8 squadre ai quarti: Fiorentina, Club Brugge, Lille, Olympiacos, PAOK, Fenerbahce, Viktoria Plzen, Aston Villa. Il sorteggio è in programma alle 14.00.