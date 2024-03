Finimondo alla Red Bull, pronta a inchiodarlo pubblicamente

Non c’è pace per la Red Bull nonostante le due vittorie: all’interno del team anglo-austriaco è il caos totale.

La Red Bull ha cominciato il Mondiale 2024 esattamente come aveva concluso quello dello scorso anno. Come già emerso nei test di qualche settimana fa, la RB20 è largamente la vettura dominante di questa stagione: le due doppiette conquistate dalla scuderia di Milton Keynes nelle prime due gare – con Verstappen vincitore di entrambi i Gran Premi – ne sono un’ampia dimostrazione.

Tuttavia, se in pista le cose sembrano andare nel migliore dei modi per il team anglo-austriaco, all’interno il clima è a dir poco irrespirabile. Il caos scoppiato in seguito al caso Horner tormenta ancora la Red Bull, nonostante l’indagine interna abbia di fatto scagionato il Team Principal dalle accuse di ‘comportamento inappropriato’ nei confronti di una dipendente.

La successiva mail anonima inviata a giornalisti e protagonisti della F1, contenente le presunte prove della colpevolezza di Horner, ha generato un nuovo polverone. Dentro il team campione del mondo in carica è esplosa una vera e propria faida e l’impressione è che una fazione stia cercando di fare fuori l’altra.

Disastro Red Bull: ora Horner è davvero nei guai

Dulcis in fundo, stando a quanto riportato nelle scorse ore dal tabloid britannico ‘The Sun’ pare che la dipendente che ha puntato il dito contro il manager britannico – che ha appena cambiato avvocato – sia pronta ad appellarsi alla giustizia ordinaria. In tanti sono convinti che questa indagine non sia stata condotta da un avvocato al 100% indipendente, come invece ha tenuto a sottolineare la Red Bull.

Il sito ‘gpblog.com’ ha infatti rivelato che il legale che ha condotto l’indagine su Christian Horner è stato nominato da Red Bull Thailandia. Probabilmente anche questo aspetto sta convincendo la dipendente a fare appello per provare a ribaltare la sentenza. Una situazione che ovviamente non fa che peggiorare il clima all’interno della scuderia di Milton Keynes.

Lo scontro di fuoco tra Helmut Marko e Christian Horner sta preoccupando molto anche Max Verstappen, tanto è vero che le voci dei giorni scorsi hanno parlato di un possibile contatto tra il tre volte campione del mondo di F1 e la Mercedes. Toto Wolff è alla ricerca di un sostituto di Lewis Hamilton per il 2025 e vuole quindi provare ad approfittare del caos in Red Bull: i colpi di scena potrebbero non finire qui.