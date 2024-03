Fiorentina, la Dea e poi l’Europa: un mese di fuoco

Dopo aver centrato il passaggio ai quarti di Conference League in casa Fiorentina è giunta l’ora di tornare a pensare al campionato. In particolare alla delicata sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gasperini.

Atalanta-Fiorentina, domenica ore 18.00

I viola sfideranno al Gewiss Stadium l’Atalanta reduce dal successo contro lo Sporting. Una sfida quella contro i bergamaschi che si ripeterà poi nelle due semifinali di Coppa Italia. Una gara l’ultima prima della sosta fondamentale per proiettare la viola sempre più in alto in classifica in piena lotta per la Champions League. Un avversario la Dea per nulla semplice, che all’andata venne battuto 3-2 al Franchi al termine di una gara spettacolare ed equilibrata. Fiorentina che ritroverà dal primo minuto Beltran in panchina in Europa ma perderà l’ex Bonaventura out per squalifica.

Oggi giorno di sorteggio Conference

Fiorentina che ha scoperto nelle scorse anche i prossimi avversari europei con la viola sorteggiata contro i cechi del Viktoria Plzen, attualmente terzi in patria alle spalle di Sparta e Slavia Praga. Nell’eventuale semifinale poi i gigliati incontrerebbero una tra Club Brugge e Paok. Evitati quindi gli spauracchi Aston Villa e Lille e anche le insidie Fenerbahce e Olympiacos dell’ex Jovetic, con la Fiorentina pronta a vivere il prossimo mese da protagonista…