Sorteggio quarti Conference League: Fiorentina c’è il Viktoria Plzen

Avversario ceco per la Fiorentina, unica rappresentante italiana in Conference League: nel sorteggio della terza competizione europea i viola hanno pescato il Viktoria Plzen. La formazione di Vincenzo Italiano avrà una concreta occasione di tornare in finale, dopo quella giocata lo scorso anno. Finale che si giocherà ad Atene, alla OPAP Arena di Atene, casa dell’AEK.

Gli accoppiamenti dei quarti di Conference League

Dopo lo sfortunato sorteggio di Europa League, l’Italia sperava in un po’ di fortuna in Conference League e questa ha risposto.

Il primo accoppiamento ha messo di fronte il Bruges al PAOK Salonicco, capolista del campionato greco. I bianconeri hanno rimontato, con un netto 5-1, il 2-0 della Dinamo Zagabria all’andata.

L’altro quarto di finale sarà il caldissimo Olympiacos-Fenerbahce. La sfida tra la squadra del Pireo e la squadra degli ex Serie A Dzeko, Bonucci, Muldur e Krunic si preannuncia molto accesa sia in campo che sugli spalti.

Fortuna ha voluto per le altre cinque squadre e la Fiorentina che, due delle tre grandi favorite (insieme proprio alla squadra di Italiano), ovvero Aston Villa e Lille si sfideranno tra loro.

Proprio la Fiorentina, come detto, ha pescato il Viktoria Plzen e giocherà il ritorno al Franchi. Un vantaggio qualora i viola dovessero rimontare un eventuale svantaggio. I cechi non perdono da novembre, ma nel turno degli ottavi, contro i modesti svizzeri del Servette, hanno collezionato solo due 0-0 superando gli elvetici ai rigori.

Gli incroci delle semifinali

Fortunata anche nel sorteggio della semifinale la Fiorentina. Infatti, nella griglia delle due semifinali di Conference League, la Viola ha evitato la vincente di Aston Villa-Lille. La vincitrice della sfida tra inglesi e francesi se la vedrà con la vincente di Olympiacos-Fenerbahce.

Italiano e i suoi, qualora dovessero superare il turno dei quarti di finale contro il Viktoria Plzen si troveranno di fronte la vincente tra Bruges e PAOK.