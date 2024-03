Sorteggio sfortunato per l’Italia nell’urna di Nyon dedicata all’Europa League. Dopo il sorteggio di Champions, privo di italiane, in Svizzera sono stati estratti i quarti di finale dell’Europa League. Protagoniste tre italiane, ovvero Atalanta, Milan e Roma, mentre le altre cinque squadre erano: Bayer Leverkusen, Benfica, Liverpool, Olympique Marsiglia e West Ham. Come per la massima competizione europea, anche per l’ex Coppa UEFA sono stati estratti anche gli incroci delle semifinali.

Europa League, nuovo derby italiano

La mano del centravanti ex Juventus e Napoli Fernando Llorente, vincitore del trofeo nel 2015, ha estratto i quarti di finale della seconda competizione europea. Lo spagnolo, legato all’Italia da ben due esperienze, estratto subito due squadre italiane: Milan-Roma, sarà il 20° derby tra squadre italiane in Europa.

Poi il Navarro ha estratto l’avversario più difficile per l’Atalanta, che ha pescato il Liverpool. Andata ad Anfield per la Dea che ha già giocato dopo l’incrocio del 2021 nei gironi di Champions.

Il terzo quarto di finale sarà quello tra il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ieri ha clamorosamente rimontato sul Qarabag, contro il West Ham che ha schiantato un’altra tedesca il Friburgo 5-0, dopo l’1-0 tedesco del ritorno.

L’ultimo quarto di finale di Europa League è quello tra il Benfica e l’Olympique Marsiglia.

Sorteggio certamente sfortunato per l’Italia che, però, avrà certamente una squadra in semifinale.

Gli incroci delle semifinali

Dopo il sorteggio dei quarti di finale, sono state estratte, come detto le semifinali. Nel caso in cui l’Atalanta dovesse compiere l’impresa sfiderà la vincente di Benfica-Olympique Marsiglia. I bergamaschi rischiano dunque di fare la terza visita a Lisbona all’altezza delle semifinali

Per quanto riguarda Milan e Roma, la squadra che uscirà vincitrice dalla doppia sfida prima a San Siro e poi all’Olimpico, sfiderà invece la vincente tra Bayer Leverkusen e West Ham. Tutto pronto dunque per la finale di Dublino del prossimo 22 maggio 2024.