Altro cataclisma alla Red Bull, lo vuole cacciare

Situazione sempre più incandescente alla Red Bull, addio pesantissimo in vista alla scuderia campione del mondo

Le prime due gare della stagione in Formula Uno, in pista, hanno espresso un verdetto che era facilmente prevedibile. La Red Bull è ancora nettamente davanti a tutti e lo ha dimostrato con due doppiette imperiose in Bahrain e Arabia Saudita. Anche se il clima, nella scuderia anglo-austriaca, come noto non è dei migliori.

Max Verstappen continua a vincere senza voltarsi indietro, in questo momento appare davvero difficile mettere in discussione lo strapotere del tre volte campione del mondo. Gli guarda le spalle Sergio Perez, il resto della concorrenza è a distanza. Anche se la Ferrari ci sta provando e con i due podi messi a segno fin qui sta dimostrando una notevole crescita.

Ad alimentare le speranze della Rossa, e delle altre vetture del lotto, le vicende che al di fuori dei circuiti possono riguardare la Red Bull. Christian Horner è stato assolto dalle accuse che gli sono state rivolte, dopo l’indagine interna svolta dal team, anche se la decisione presa ha sollevato diverse polemiche e l’intera vicenda del presunto sexgate farà ancora discutere.

Il clima che si respira attorno al team principal non è idilliaco, tutt’altro. Le parole di Jos Verstappen, padre del campione del mondo, hanno lasciato il segno. Le discussioni sembrano all’ordine del giorno e in arrivo ci sarebbe un’altra bufera, con un addio che per la Red Bull sarebbe pesantissimo.

Red Bull, Horner vuole cacciare Newey: e la Ferrari ci pensa

In bilico la posizione del progettista Adrian Newey, che con Horner, come si dice da tempo, sarebbe ai ferri corti. E le ultime novità potrebbero essere la goccia in grado di far traboccare il vaso.

Secondo ‘Auto Motor und Sport’, in Germania, il team principal Red Bull, per ragioni di budget, vorrebbe dirottare Newey sul progetto Hypercar RB17. Un ‘taglio’ che manderebbe su tutte le furie uno dei principali artefici della supremazia Red Bull.

A questo punto, Newey potrebbe guardarsi intorno e la Ferrari potrebbe farci un pensiero. Dopo aver portato a casa Hamilton, assicurarsi un progettista con una così lunga storia vincente potrebbe essere il passo decisivo e fondamentale per tornare a vincere dopo tanti anni di digiuno.