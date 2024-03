Hamilton, il sostituto in Mercedes: l’annuncio dell’ex Team Principal

Il posto che lascerà vacante Hamilton fa gola a molti in Formula 1, la mossa della Mercedes potrebbe ora spiazzare gli appassionati

Lewis Hamilton andrà in Ferrari nel 2025 liberando così un posto importante in griglia. Un ex team principal sta lanciando la volata al suo sostituto, c’è un pilota che sarebbe pronto a una svolta nella prossima stagione.

L’annata della Mercedes non sarà delle più semplici con un pilota che già ha annunciato il suo addio e in pista sta rendendo in maniera inferiore rispetto alle attese. Lewis Hamilton sarà in Ferrari dal 2025 ma dovrà recuperare terreno per il presente, avendo conquistato solamente otto punti in due gare contro i diciotto maturati dal collega George Russell.

Quest’ultimo sarà riconfermato in futuro dalla Mercedes, che ha una lista di candidati per il nuovo compagno di squadra da affiancargli. Tanti sono i nomi ventilati, da Alonso a Sainz, passando per un ritorno di Vettel, ma nelle ultime ore sta emergendo un’assoluta mossa a sorpresa per la scuderia anglo-tedesca.

Mercedes, colpo di scena: chi sarà il nuovo pilota

L’argomento sta scatenando gli opinionisti e quanti hanno fatto recentemente la storia della Formula 1. In questo caso è intervenuto sull’argomento anche Gherard Steiner, ex team principal della Haas. È una figura di peso all’interno del mondo dei motori, che ha consigliato proprio un suo pupillo per il futuro, ovvero Niko Hulkemberg che a suo dire in Mercedes potrebbe fare il salto di qualità.

Steiner e Hulkenberg hanno lavorato insieme proprio alla Haas nella passata stagione, il pilota è stato apprezzato per la sua professionalità e la capacità di dare il massimo anche in contesti non eccezionali. Lo ha dimostrato anche in Arabia nell’ultimo Gran Premio. A Jeddah, nonostante avesse in mano una macchina non irresistibile, è riuscito ad andare a punti tra lo stupore generale.

Steiner sottolinea così come il tedesco possa essere un candidato di tutto rispetto per il post Hamilton: “Se fossi il capo della Mercedes, io non direi di no a Nico Hulkenberg. Spesso è stato sottovalutato, trovandosi al posto giusto nel momento giusto potrebbe fare bene”.

Hulkenberg sfiorò anni fa il passaggio in Ferrari e a 36 anni compiuti è ora uno dei piloti più esperti in griglia. Gli elogi di Steiner sono arrivati per una carriera regolare, la sua capacità di essere convincente in qualifica e di sfruttare ogni chance in pista.

La Mercedes nel 2025 potrebbe andare sul sicuro, Hulkenberg sarebbe una scelta concreta e adatta anche per fare maturare definitivamente Russell, che diventerebbe così la prima guida del team.