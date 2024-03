Hamilton non ci sta: arriva la bordata

Lewis Hamilton ha deciso di pungere un avversario in modo diretto ed inequivocabile: nessuno poteva immaginarsi queste dichiarazioni

Il campione inglese Lewis Hamilton non ha digerito alcuni riferimenti fatti nei suoi confronti ed ha contrattaccato in maniera piuttosto diretta. Ha tirato in ballo un profilo molto discusso in questo periodo.

Ci sono due personaggi in questo momento che sono ancor più al centro dell’attenzione rispetto a Max Verstappen. Il primo è Christian Horner, con tutto il trambusto nato dallo scandalo con l’ex dipendente della Red Bull. Il secondo è Lewis Hamilton, fresco di firma con la Ferrari per il 2025 e prossimo compagno di squadra di Leclerc. Quello che in molti hanno scoperto nelle scorse settimane è però il legame non certo idilliaco tra questi due personaggi. Si perché Hamilton ed Horner avrebbero potuto lavorare insieme se solo le cose si fossero incastrate in un certo modo.

Che il sette volte campione del mondo volesse lasciare la Mercedes era noto già da tempo, ma con l’ultimo rinnovo sembrava poter restare a Brackley ancora un po’. La Red Bull era inevitabilmente nei suoi sogni, per poter finalmente battagliare ad armi pari con Max Verstappen. Quello che non è stato chiaro è il passaggio che ha portato all’annullamento di qualsiasi possibilità di trattativa. Da una parte Lewis rivendica di essere stato cercato dal team anglo-austriaco, dall’altro Horner sottolinea come sia stato lui a proporsi.

Lewis Hamilton, quel botta e risposta con Horner che proprio non gli va giù: la Red Bull non l’ha voluto

Parlando ai microfoni della ‘BBC’, Hamilton qualche tempo fa dichiarò: “Se ci pensate bene, qui ci sono molte persone che amano fare il mio nome nelle conversazioni perché sanno che farà scalpore“. Il pilota della Mercedes poi aggiunge: “Se ti senti un po’ solo e non ricevi molta attenzione, questa è la cosa perfetta: basta fare il mio nome“.

Insomma un riferimento diretto alle dichiarazioni del team principal britannico che in precedenza aveva sottolineato come fosse stato Lewis a proporsi alla Red Bull e non viceversa. Alla fine, considerando anche l’impossibilità di gestire un rapporto così complicato con Max Verstappen, a Milton Keynes hanno deciso di non proseguire con altri discorsi di fanta mercato.

La Ferrari ha colto l’occasione è ha ingaggiato il fenomeno di Stevenage, nella speranza che Christian Horner possa pentirsi delle mosse mancate. Per ora sono solo schermaglie dialettiche, nella speranza che diventino invece dei bei duelli in pista.