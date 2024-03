Inter-Napoli è il big match della 29esima giornata: la sfida di San Siro recupera in extremis uno dei big, con l’infortunio di Osimhen che ha gelato il popolo partenopeo nella giornata di ieri. Sembrava essere una beffa dopo l’eliminazione contro il Barcellona agli ottavi di Champions League…

Una buona notizia a un giorno dalla gara che si giocherà in terra lombarda con le due italiane che in settimana hanno salutato la competizione dalle grandi orecchie. Mister Calzona non dovrebbe rinunciare ad uno degli uomini di maggior spessore della sua rosa, con uno tra Simeone e Raspadori pronto dal primo minuto in caso di forfait dell’uomo mascherato.

Uno dei due potrebbe affiancare nel tridente gli inamovibili Politano e Kvaratskhelia con l’infortunio di Osimhen, rimediato contro il Barcellona, che ha spaventato il popolo campano in vista della trasferta milanese contro la capolista della Serie A.

Infortunio Osimhen: il comunicato del Napoli

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 20.45. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico tattico. Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte di seduta in gruppo.