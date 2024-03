Serie A, crollano Cagliari e Udinese

Si anima la lotta salvezza in Serie A nei match delle 15.00, in vista della sfida tra Salernitana e Lecce delle 18.00. Cadono infatti Cagliari e Udinese contro Monza e Torino che provano a sognare l’Europa. Aumenta quindi sempre di più l’interesse per la sfida tra campani e salentini che si giocheranno 3 punti vitali.

Serie A, Monza-Cagliari 1-0

Crolla all’U-Power Stadium il Cagliari di Ranieri. L’undici sardo non da continuità agli 8 punti nelle ultime 4 gare con Udinese, Napoli, Empoli e Salernitana. Con le ultime due vittorie negli scontri diretti che avevano animato la formazione rossoblù. La rete decisiva del match è firmata da Daniel Maldini, con una splendida punizione, con il figlio d’arte che sta vivendo un momento magico con il terzo gol nelle ultime 4 partite, il secondo decisivo per il punteggio dopo quello di settimana scorsa al Ferraris contro il Genoa. 3 punti che fanno sognare in grande la formazione brianzola momentaneamente a -5 dal 6^ posto dell’Atalanta e a solo due lunghezze dal Napoli 7^. Cagliari che invece resta ancorato a quota 26 punti, solo due in più del Frosinone terzultimo che sarà impegnato in serata contro la Lazio.

Udinese-Torino 0-2

Un super Zapata regala 3 punti al Torino che sbanca il Bluenergy Stadium di Udine. L’ex della gara segna nel primo tempo su assist di Zapata e serve a Vlasic il pallone del raddoppio nella ripresa. Un successo quello di Udine per i granata che mancava dal 16.02, 2-0 interno contro il Lecce, poi 2 sconfitte e 2 pareggi con Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli. Una sconfitta pesante per l’Udinese che dopo i 3 punti di Roma contro la Lazio che aveva interrotto una serie di 3 gare senza successo cade ancora restando +3 dal Frosinone. Una sconfitta che fa male ai ragazzi di Cioffi che proveranno a riscattarsi già dalla prossima gara contro contro il Sassuolo del 1.04