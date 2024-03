Sinner stavolta non può mancare, finalmente è ufficiale

Appuntamento importantissimo da non mancare per Jannik Sinner, l’annuncio ufficiale che riguarda il tennista azzurro

E’ un 2024 finora davvero superlativo, per Jannik Sinner, che sa solo vincere. Percorso netto per l’altoatesino tra gli Australian Open, il torneo di Rotterdam e anche a Indian Wells, dove si sta confermando ancora protagonista.

Nel primo Masters 1000 della stagione, come l’anno scorso Jannik è riuscito ad arrivare in semifinale, battendo avversari insidiosi. Superato nei quarti, di slancio, l’ostacolo rappresentato dal ceco Jiri Lehecka, ancora una volta sulla strada della finale troverà Carlos Alcaraz, nell’ennesimo capitolo di una rivalità che potrà segnare i prossimi anni nel mondo del tennis.

Il match con lo spagnolo metterà in palio non soltanto l’accesso alla finale, ma anche la posizione numero 2 del ranking ATP. Chi vince, si piazza alle spalle di Novak Djokovic in classifica. Per il fenomeno azzurro, l’occasionissima di compiere un ulteriore passo in avanti. Pensando alla vetta, che potrebbe raggiungere tra non molto tempo.

Dopo Indian Wells, verrà il torneo di Miami, quindi la stagione sulla terra rossa. Una superficie su cui lo scorso anno non è stato brillantissimo e proprio per questo può sognare di guadagnare ulteriori punti sui rivali, continuando con il rendimento attuale. Ormai ogni appuntamento che lo vede protagonista, dagli appassionati, viene atteso in maniera vibrante. E in calendario ne è stato fissato un altro.

Ufficiali le date dei gironi di Coppa Davis: ecco quando Sinner scenderà in campo con l’Italia

Nel 2024, l’Italia scenderà in campo in Coppa Davis con il titolo di campione da difendere. Il trionfo di Malaga, a novembre, è stato un momento importantissimo per tutto lo sport italiano. E la sensazione è che la nostra nazionale possa aprire un ciclo.

Lo scorso anno, c’era stata qualche polemica, prima della Final Eight in Spagna, con Sinner che aveva rinunciato alla fase a gironi per i tanti impegni e per preservare qualche energia. Stavolta, la speranza di tutti gli sportivi è che l’altoatesino scenda in campo fin da subito, per trascinare la nostra nazionale.

La fase a gironi si disputerà a settembre. Per l’esattezza, dal 10 al 15 settembre e il girone che ci vedrà protagonisti si svolgerà a Bologna. Italia in lizza con Australia, Gran Bretagna, Spagna, Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Slovacchia e Stati Uniti. Il sorteggio dei gironi tra qualche giorno, il 19 marzo.