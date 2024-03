Clamoroso addio in MotoGP, è già ufficiale dopo una sola gara

Colpo di scena clamoroso in MotoGP, dopo una sola gara arrivano parole d’addio: i tifosi restano senza parole

Il Mondiale 2024 della MotoGP è appena iniziato, con una gara in Qatar che ha regalato grandi emozioni e ha confermato le potenzialità straordinarie del campione del mondo, Pecco Bagnaia, della sua Ducati ma anche di altri attesissimi protagonisti di questa stagione. Eppure, per uno di questi la storia con la sua attuale scuderia potrebbe essere già finita. Può sembrare incredibile, ma a pochi giorni dal via di una stagione delicatissima, è arrivato l’annuncio di un possibile addio clamoroso a fine anno.

Se gli occhi di buona parte degli osservatori neutrali o saltuari del mondo delle due ruote erano focalizzati soprattutto su Pecco e la Ducati, o su Marquez alla sua prima gara a bordo di una moto della scuderia italiana, seppur all’interno del Team Gresini, una squadra satellite di Borgo Panigale, un altro pilota era atteso ai nastri di partenza con grande pressione sulle spalle.

La sua crescita negli ultimi anni era stata costante, e in molti si sarebbero attesi da lui risposte importanti fin dal primo gran premio della stagione. Risposte, ovviamente, arrivate in maniera puntuale. Perché Jorge Martín, pur rimanendo distante da Bagnaia, ha confermato ancora una volta di essere uno dei talenti più limpidi del Motomondiale, un centauro pronto a competere per i massimi traguardi probabilmente già da questa stagione, ma che a fine anno dovrà, incredibilmente, trovarsi una nuova squadra.

Incredibile in Ducati: Martín è stato ‘fatto fuori’, l’addio è ufficiale

Del futuro di Martín si è parlato anche negli scorsi mesi. Dopo aver vissuto un exploit clamoroso la scorsa stagione, arrivando in classifica secondo solo al campione del mondo Bagnaia, il pilota spagnolo sembrava destinato a fare un ulteriore salto di qualità. Per il momento il suo addio al Pramac Racing guidato da Gino Borsoi è però solo rinviato.

L’inizio esplosivo di stagione, con la pole conquistata, la vittoria nella Sprint e il terzo posto in gara, hanno riportato Martín al centro della discussione, e ai microfoni di ‘Motorsport.com’ stavolta il numero uno del Team Pramac non ha potuto negare di aver già deciso quale sarà il futuro del proprio pilota.

“Piaccia o meno, credo che il suo tempo con noi sia giunto al termine“, ha dichiarato il direttore sportivo, lasciando a bocca aperta tutti i tifosi. La sua però non è una bocciatura, bensì una constatazione: arrivato al quarto anno in Pramac, lo stesso Martín deve avere dal suo punto di vista l’ambizione di fare un ulteriore salto di qualità.

Tra i piloti attualmente in attività, Borsoi sottolinea come lo spagnolo sia uno dei più veloci, forse il più veloce in assoluto insieme a Pecco. E per questo motivo non può più accontentarsi di un team satellite: “Merita un team ufficiale il prossimo anno, che sia Ducati o altro, per quanto stia dando il meglio in una squadra che ha comunque una moto ufficiale e un rapporto speciale con Ducati“.