Mazzata tremenda per la Ferrari: l’annuncio fa fuori Hamilton

Una vera e propria mazzata per quanto riguarda il mondo della Ferrari: l’annuncio fa già fuori Lewis Hamilton

In questo momento, nel mondo della Formula 1, non si sta parlando solamente di Max Verstappen ma anche di un altro talento che è pronto a rubare la scena nel prossimo periodo Ovviamente il riferimento è più che chiaro: stiamo parlando di Lando Norris che è riuscito a conquistare la sua prima vittoria, in carriera, in quel di Miami. Ovviamente la fortuna non gli è mancata, ma per il resto ci ha messo del suo.

La sua auto, la MCL38, per gli esperti in materia è apparsa quella più veloce di tutte. Un ottimo lavoro, senza ombra di dubbio, quello che porta la firma della sua scuderia di Working. Nel corso di una intervista che ha rilasciato a ‘Sky Sports F1’ il pilota britannico ha voluto lanciare peraltro una vera e propria frecciatina non solo al campione del mondo Verstappen, ma anche al resto della concorrenza: Ferrari e, soprattutto, al futuro pilota della ‘Rossa’, Lewis Hamilton. Guanto di sfida lanciato per la prossima stagione.

Norris non ha dubbi: “McLaren da titolo”

In questo momento la classifica parla chiaro: Norris si trova in quarta posizione ed è staccato da leader del campionato Max Verstappen di 53 lunghezze. Sia chiaro, la stagione è ancora molto lunga e non sarà per nulla facile cercare di condizionare e mettere i bastoni tra le ruote al belga-olandese. Anche se, allo stesso tempo, Norris è convinto della forza della sua scuderia. La stessa che potrebbe dare del filo da torcere non solo alla Red Bull, ma anche alle altre squadre.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla nota emittente televisiva sportiva ha parlato del possibile titolo da conquistare per la prossima stagione. Su questo non ha alcun tipo di dubbio visto che ha risposto: “Competere per il titolo nel 2025? Al 100%“. Allo stesso tempo, però, sa benissimo che deve lavorare ancora molto per raggiungere obiettivi importanti e che deve rimanere con i piedi saldamente per terra. Sa benissimo della forza della sua squadra e di quella dei piloti.

Queste sono alcune delle sue parole: “Abbiamo una squadra straordinaria alle spalle e siamo più uniti che mai. Avendo detto all’inizio di quest’anno che possiamo vincere delle gare, dovrei avere la fiducia necessaria per dire che l’anno prossimo possiamo fare il passo successivo“. In conclusione sa bene che la McLaren sia la terza forza dietro, appunto, a Red Bull e Ferrari: “Abbiamo ancora del lavoro da fare, non siamo ancora al loro livello. Vogliamo fare bene a Silverstone. Quest’anno possiamo vincere altre gare“.

Consapevolezza della propria forza e coscienza del valore degli avversari per Norris, che però il prossimo anno ha tutta l’intenzione di provare a vincere, con buona pace di Hamilton e Verstappen.