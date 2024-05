Milan, presto la decisione sul nuovo tecnico per far partire il mercato

Il Milan è pronto a chiudere il libro Pioli per dare il via ad una nuova attesissima saga rossonera. L’estate che si avvicina sarà accompagnata da un vento di cambiamento pronto a soffiare forte sulla casa del Diavolo, dove ancora oggi continua la ricerca sempre più intricata del nuovo allenatore rossonero. Diversi candidati in lista ma apparentemente nessun prescelto.

Milan panchina portoghese

Che sia casuale o meno ai vertici del club rossonero, al momento saranno valutando soprattutto due nomi. Ed entrambi sono portoghesi. Fonseca piace al Milan tanto quanto piace al Marsiglia, ma prima di tutto sta pensando a portare il Lille in Champions attraverso l’ultima sfida che lo attende in Ligue 1. Conceicao aspetta la finale di Coppa portoghese contro lo Sporting Lisbona e poi cercherà di capire se continuare con il Porto, dopo il cambio di presidenza, oppure cambiare aria se troverà un’intesa con il nuovo presidente dei Dragoes Villas Boas.

Il calciomercato incombe

Questione in stand by ma da provare a sbloccare al più presto, perchè dal nuovo allenatore passerà anche qualche indizio di mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Già perchè il Milan deve capire da quali certezze ripartire, e l’ipotesi di un altro sacrificabile alla Tonali sembra sempre più concreta. I due nomi più caldi e redditizi, sono quelli di Maignan e Theo Hernandez, entrambi corteggiati extra Italia con il Bayern Monaco in prima fila. Uno dei due potrebbe quindi salutare per regalare ai rossoneri il tesoretto da investire in un’estate di grande cambiamento, in cui il nuovo Milan vuole farsi sempre più bello, cambiando stilista, vestito e guardaroba.