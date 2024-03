Ex Ferrari durissimo: bordata pesantissima

Annuncio improvviso che scuote il mondo dei motori. Gli appassionati di F1 non se lo sarebbero aspettato uno sfogo così, eppure l’ex Ferrari non ha fatto sconti

Uno-due pauroso di Max Verstappen, nelle prime due uscite del Mondiale di Formula. Un inizio che lascia già presagire quale potrebbe essere il copione della stagione. Forse dal punto di vista dei risultati si è capito già che le Red Bull la faranno da padrone, ma tutto quello che succede attorno al Circus è ugualmente importante. Il presente è tutt’altro che noioso.

Tante e tematiche anche extra pista che stanno accompagnando questo inizio anno: una tra queste il caso Horner. Le accuse al dirigente britannico che fa capo proprio alla Red Bull, hanno aperto un mondo. È stato scagionato dall’indagine interna del team, ma la situazione a Milton Keynes resta calda. Non c’è solo quello però a far discutere. Un ex della Ferrari ha da poco mosso critiche asprissime.

Ha corso con la Rossa dal 2015 al 2020 dopo aver dominato i campionati di F1 con la Red Bull e prima di andare a chiudere la carriera in Aston Martin. Parliamo ovviamente del campionissimo tedesco, Sebastian Vettel, oggi 36 anni. Il tedesco ha mosso delle critiche senza peli sulla lingua alla serie tv ideata da Netflix, ‘Drive to Survive’. Da poco, a proposito, sono uscite le nuove puntate dove vi è narrato il campionato 2023.

Ex Ferrari durissimo: Vettel non ci sta

Non sono però piaciute proprio a ‘Seb’ che ha rilasciato un’intervista al ‘NZZ’ ed ha spiegato senza problemi che non lascerebbe guardare la serie ai propri figli, qualora ve ne fosse bisogno. Il tedesco ammette di aver guardato una sola puntata e pur riconoscendo l’importanza di una piattaforma così conosciuta nell’avvicinare la gente ai motori, ammette di trovare la serie al quanto irreale.

“La drammatizzazione e la narrazione di Netflix – spiega l’ex pilota di Maranello – possono far sentire gli spettatori più coinvolti, ma se cerco informazioni autentiche sulla Formula 1, preferisco utilizzare il telefono anziché il telecomando”.

Una drammaticità ed una scelta delle immagini che non piacciono quindi ai protagonisti, visto che non è il solo Vettel a metter bocca sulla famosa serie Drive to Survive. In passato, anche Max Verstappen ha fatto capire di non apprezzarla. Dal canto suo però, Netflix continua a lanciare un prodotto che registra ascolti altissimi. Forse quello che rende disponibile, è solo quello che il pubblico in realtà vuole. Vettel però è sicuramente un fan in meno.